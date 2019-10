‚Klub starých mládenců.‘ Královská kanadská policie vyšetřuje skandály se sexuálním obtěžováním

Kanadská královská policie je stejně jako javorový list jedním z nejoblíbenějších symbolů Kanady. Aktuálně s ní ale podle serveru The Washington Post hýbe obvinění ze sexuálního obtěžování. Stovky žen se totiž přihlásily, aby popsaly situace, kterým u národní policie musely čelit. Na pracovních stolech se jim objevovaly sexuální hračky nebo pornografické obrázky. Ottawa 14:15 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kadeti Královské kanadské jízdní policii | Foto: Valerie Zink | Zdroj: Reuters

Silina Sargisová se na akademii královské policie objevila poprvé v roce 2010, aby si splnila svůj kariérní sen. Brzy po jejím nástupu ji ale jeden z kolegů začal sexuálně obtěžovat. „Měla jsem být nadšená, já se ale bála a cítila se zahanbeně. Moji rodiče na mě byli tak pyšní, a já jim nemohla říct, co se děje,“ uvedla pro server The Washington Post.

Mnoho žen, které měly podobnou zkušenost jako Silina Sargis, se nyní přihlásily, aby popsaly situace, ve kterých se u královské policie ocitly. Hromadně ji označily jako klub starých mládenců. Podle nich tam totiž muži komentují ženská těla, obnažují se a sexuálně je zneužívají. „Když vám dá nadřízený na pracovní stůl část vysavače a komentuje to slovy: ‚Je to velké, černé a tlusté, můžete si to vzít domů a zabavit se s tím,‘ řeknete si, že zkrátka pracujete v chlapském světě a že je to normální,“ uvedla Janet Merloová, další z obětí.

Byla to kariérní sebevražda

Hlavní žalobkyně, Janet Merloová, podala už v roce 2007 stížnost. Jako konstábl v Britské Kolumbii totiž čelila sexuálnímu obtěžování téměř denně. „Věděla jsem, že pachatel je chráněný a já proti němu nemám šanci.“ I přesto se ale rozhodla bojovat a situaci u kanadské královské policie odkrýt. Obrátila se proto na advokátku Attorney Angelu Bespflug. Ta později uvedla, že ji kontaktovalo více než 500 dalších obětí.

Královská kanadská jízdní policie už vyčlenila 150 milionů dolarů na urovnání dvou soudních sporů, které se týkají právě sexuálních přestupků - první z nich se objevil v roce 2016. Od tohoto roku se poté i proto zefektivnil proces podávání stížností. Komisařka Brenda Lucki, první žena, která je nyní v čele královské policie, slíbila, že diskriminace a obtěžování žen je u konce.