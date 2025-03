Sexuální videa z TikToku nemizí. Sociální síť na nich vydělává víc než samotní tvůrci

V živých přenosech (live streamech) na sociální síti TikTok se objevuje sexuální a jinak explicitní obsah často produkovaný nezletilými. Přestože síť o problému ví, výrazné změny zatím nepodnikla. Sledující totiž mohou uživatelům posílat peníze, z nichž má TikTok velký podíl, zjistila britská stanice BBC. Nairobi 21:04 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TikTok neblokuje sexuální obsah (ilustrační foto) | Foto: Vincent Feuray / Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Keňa, která se vyznačuje mladou populací a rozšířeným internetem, je jedním z míst, kde je problém nejvíc zřetelný. Na live streamech zde vystupují mladé dívky, někdy před kamerami vystupují i devítileté děti, kterým sledující mohou posílat peníze. Mnoho takovýchto živých přenosů má sexuální podtext a vystupující vyzývají diváky, aby jim do soukromých zpráv napsali, co dalšího by rádi viděli. Tento problém však není omezený pouze na Keňu.

Společnost TikTok odstraňuje očividné sexuální akty a nahotu a hlásá, že má nulovou toleranci ke zneužívání. Důkaz, že s takovým obsahem má síť problém, ověřila i její interní analýza z roku 2022. Výsledky vyšetřování podle britské stanice BBC ale ignorovala.

„Není v zájmu TikToku potlačit nabídky sexuálních služeb – čím více darů, které lidé na live streamech posílají, tím víc zisku pro TikTok,“ uvádí pro BBC bývalá moderátorka obsahu na sociální síti z Keni vystupující pod jménem Jo. Sociální síť si totiž bere až 70 procent peněz poslaných v rámci live streamů.

Moderace obsahu má navíc nastavená pravidla, která se řídí zakázaným seznamem slov nebo gest. Zohledněná ale už nejsou provokativní gesta a místní slangové výrazy. „Způsobem, jakým pózují s kamerou na jejich výstřih nebo stehna, jasně nabízejí sex. Nemusí ani nic říkat. A nemůžete s tím nic udělat,“ dodává Jo. Nepomáhá ani umělá inteligence, která také nedokáže odhalit lokální sexuální narážky.

Až 80 procent videí je v zemi nahlášených z důvodu sexuálního obsahu. Problém si uvědomuje i keňská vláda. Prezident William Ruto se proto sešel v roce 2023 se šéfem TikToku Shou Zi Chewem a vyzýval ho k větší moderaci obsahu. Přestože firma souhlasila, tak moderátoři obsahu oslovení BBC uvedli, že se od té doby nic nezměnilo.

Nejméně peněz pro uživatelky

BBC mluvila i s několika dívkami, které si takto vydělávají. Všechny začaly ještě před oslavou osmnáctých narozenin a za šest až sedm hodin práci si dokážou vydělat v přepočtu 900 korun. To jim zajistí jídlo a dopravu na týden.

„Prodávám se na TikToku. Tancuju nahá. Dělám to, protože tam můžu vydělat peníze, abych se uživila,“ líčí 17letá dívka, které BBC přezdívá Esther a která žije v chudé čtvrti v Nairobi, kde tři tisíce obyvatel sdílí jedny toalety. Z peněz živí nejen sebe, ale i své dítě a pomáhá matce platit nájem.

Na TikToku podle pravidel nesmí dělat live streamy nikdo, komu ještě nebylo 18 a kdo nemá víc než tisíc sledujících. Esther a jí podobné proto často závisí na podpoře lidí s mnoha sledujícími, kteří jim svůj účet půjčují. Ty často vystupují jako jejich pasáci.

„Když tancuješ, musíš se posunout dál od kamery, jinak budeš zablokovaná,“ křičí v jednom videu pasák na twerkující ženu.

Zároveň si berou podíl z výdělků, který je podle BBC často větší, než kolik dostanou samy dívky. Dochází i ke zneužívají. „Rád využívá mladé dívky,“ popisuje svou zkušenost Esther. Práci pro svého pasáka přirovnává k životu v poutech. „Vy jste ti, kdo trpí, protože on dostává větší podíl. A pořád jste to vy, kdo je využíván,“ líčí.