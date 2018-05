Sexuální výchova v Polsku: sklenka vody místo antikoncepce. Osvětu šíří youtuberka

Co se mohou polské děti dočíst v učebnici sexuální výchovy:

„První sexuální partner, byť by byl náhodný, se stane vzorem, se kterým budete porovnávat vašeho budoucího manžela. Proto chlapcům obyčejně záleží na tom, aby se jeho ženou stalo děvče, které dříve ‚nezkoušela‘ jiné.“

„Pro mnoho mladých lidí je masturbace problémem. Přiznávají, že se kvůli ní cítí špatně a chtěli by se jí zdržet. Není nutné problém dramatizovat. Bylo by dobré k němu přistupovat jako k úkolu: ‚Vím, že to je nedozrálé chování, chci se stát dozrálým, proto se s tím poperu.‘“

„Prezervativy. Účinnost v zabránění otěhotnění: nepříliš vysoká z důvodu častých technických vad (netěsnost, prasknutí) a nehod, při kterých během styku prezervativ sklouzne.“

„Otázka na podmínky pro zahájení sexuálního života ukázala, že nemanželský sex nejvíce akceptují žáci, kteří se nejhůře učí, naopak nejméně lidé věřící.“

„Z výše uvedených úvah jasně vyplývá, že nejvhodnějším místem pro sexuální iniciaci je manželství.“

Učebnice ‚Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie‘ autorky Teresy Król.

Zdroj citací: gazeta.pl