Církevní představitelé v Portugalsku desítky let zneužívali děti. Potvrzených je 4815 případů

Sexuální zneužívání dětí zasáhlo církevní kruhy v řadě zemí

Austrálie

Královská komise v Austrálii vyšetřovala v letech 2013 až 2017 případy sexuálního zneužívání dětí a vyslechla svědectví více než 8000 obětí. Ve své závěrečné zprávě uvedla, že australské instituce v uplynulých desetiletích „těžce selhaly“ ve své povinnosti chránit děti.

Nejčastěji zmiňovanými viníky byli duchovní a učitelé, přes 4400 obvinění komise zaznamenala v katolických institucích. Podle zprávy zneužívalo děti také mezi lety 1950 a 2010 přibližně sedm procent australských katolických kněží. Mezi více než 400 doporučeními, které komise vydala, byla i výzva katolické církvi přehodnotit požadavek celibátu duchovních.

Obvinění ze sexuálního zneužívání dětí čelil také bývalý třetí nejvýše postavený muž Vatikánu, australský kardinál George Pell. V roce 2019 byl kardinál usvědčen ze sexuálního zneužití dvou chlapců a odsouzen k šestiletému trestu vězení. V dubnu 2020 ho ale australský nejvyšší soud v odvolacím řízení překvapivě zprostil obvinění a Pell byl po roce z vězení propuštěn.

Belgie

Skandál se zneužíváním mladistvých kněžími naplno propukl v dubnu 2010, kdy biskup z Brugg přiznal, že v osmdesátých letech zneužíval nezletilého, a následně odstoupil. Speciální komise v září oznámila, že od ledna do června 2010 dostala 475 stížností týkajících se většinou pedofilních činů spáchaných od padesátých let až do konce let osmdesátých.

Británie

Církev se rozhodla k otevřenosti při vyšetřování případů sexuálního zneužívání dětí některými činovníky církve po roce 2001 na doporučení komise, která tehdy vyšetřovala některé staré případy. V letech 1995 až 1999 bylo v Anglii a Walesu obviněno ze sexuálního obtěžování dětí 21 katolických kněží.

V roce 2017 nejvýše postavený duchovní v anglikánské církvi, arcibiskup Justin Welby, přiznal, že anglikánská církev pomáhala zamést pod koberec dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců a mladých mužů ze strany někdejšího biskupa Petera Balla. Ten byl uvězněn v říjnu 2015 na 36 měsíců, když přiznal, že v sedmdesátých až devadesátých letech zneužil 18 chlapců a mladých mužů ve věku 17 až 25 let. Propuštěn byl v únoru 2017.

Francie

Nezávislá vyšetřovací komise v říjnu 2021 uvedla ve zprávě, že představitelé francouzské katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili 216 000 dětí, většinou chlapců.

Počet obětí se zvýší na 330 000, pokud se mezi ně započtou i trestné činy laiků, kteří pracovali pro církev, jako jsou učitelé v náboženských školách nebo v charitách. Předseda Francouzské biskupské konference Eric de Moulins-Beaufort loni v listopadu uvedl, že je vyšetřováno 11 současných i bývalých biskupů.

V březnu 2019 soud v Lyonu shledal francouzského kardinála a místního arcibiskupa Philippa Barbarina vinným z toho, že zatajoval sexuální zneužívání nezletilého jiným duchovním. Uložil mu podmíněný trest v délce šesti měsíců.

Barbarina, který se odvolal, obžaloba vinila, že úřadům před několika lety záměrně nenahlásil informace o zneužívání mladých skautů knězem Bernardem Preynatem. Odvolací soud pak Barbarina obvinění zprostil, kardinál poté i tak rezignoval. Preynata poslal soud v březnu 2020 na pět let do vězení.

Loni v listopadu se kardinál Jean-Pierre Ricard přiznal k tomu, že před 35 lety sexuálně zneužil čtrnáctiletou dívku. Vyšetřuje ho francouzská prokuratura a vyšetřování zahájí i Vatikán.

Chile

Podle zprávy chilské biskupské konference z roku 2018 justice či církevní orgány potrestaly za zneužití nezletilých v Chile 42 kněží.

Nejznámějším případem je kauza katolického kněze Fernanda Karadimy, jehož Vatikán uznal už v roce 2011 vinným ze sexuálního a psychického zneužívání mladistvých a zakázal mu církevní činnost. Trestně stíhán ale nebyl, protože skutky byly už tehdy promlčené.

V roce 2018 kvůli Karadimově kauze rezignovali také dva chilští biskupové. Papež František se původně zastával jednoho biskupa, který Karadimovo počínání kryl a toleroval. Za mylný úsudek se papež dotčeným později omluvil.

Irsko

Irská vláda nařídila vyšetřování, jehož výsledky byly zveřejněny v letech 2005 až 2009. Dokumentují tisíce případů znásilňování dětí, obtěžování a dalšího zneužívání kněžími na farách a jeptiškami a mnichy v internátních školách a sirotčincích. Skandál vypukl v roce 1996, kdy s obviněním církve vystoupily oběti.

Itálie

Italská katolická církev loni přiznala, že poslala od roku 2000 do Vatikánu přes 600 spisů o případech podezření na sexuální obtěžování v církevním prostředí. Nejméně 89 případů bylo zaznamenáno v posledních dvou letech. Organizace Rete L'Abuso, která se sexuálním obtěžováním zabývá, tvrdí, že za zneužívání bylo v Itálii od roku 2000 odsouzeno 165 kněží v 178 soudních případech.

Malta

Vyšetřovací komise ustavená v zemi v roce 1999 pro posuzování pedofilních případů dostala za deset let obvinění proti 45 kněžím. V létě 2011 poslal soud ve Vallettě na pět a šest let do vězení dva kněze, kteří byli obviněni z pedofilních praktik v sirotčinci v 80. letech minulého století.

Mexiko

Podle vyšetřovací zprávy zveřejněné v roce 2019 zneužil zakladatel vlivného katolického řádu Legionáři Kristovi Marcial Maciel nejméně 60 nezletilých. Podle dokumentu, který vydal samotný řád, mělo v uplynulých osmdesáti letech 33 kněží na svědomí 175 případů zneužití dětí.

Německo

Německá katolická církev čelila v roce 2010 sérii odhalení a obvinění týkajících se sexuálního zneužívání nezletilých kněžími zejména ve školách a církevních internátech v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.

Podle studie, kterou si v roce 2018 nechala vypracovat Německá biskupská konference (DBK), katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých, především chlapců. Více než polovině všech obětí bylo v okamžiku zneužití méně než 13 let. Předloni jiná zpráva o sexuálním obtěžování vynesla na světlo stovky podobných případů v arcidiecézi se sídlem v Kolíně nad Rýnem.

Loni v lednu byla zveřejněna zpráva o zneužívání v arcidiecézi v Mnichově a Freisingu v letech 1945 až 2019, která vinila Josepha Ratzingera – pozdějšího papeže Benedikta XVI. – z toho, že v době svého působení na pozici mnichovského arcibiskupa ve čtyřech případech nezakročil proti duchovním podezřelým ze sexuálního zneužívání.

Benedikt, který zemřel loni 31. prosince ve věku 95 let, připustil, že se při řešení případů sexuálního zneužívání v době, kdy zastával tuto pozici, staly chyby, a požádal o odpuštění.

Nizozemsko

Vyšetřovací komise, kterou založila katolická církev v Nizozemsku, uvedla ve zprávě z prosince 2011, že na katolických internátních školách bylo v letech 1945 až 2010 vystaveno sexuálnímu zneužívání až 20 000 dětí. Zpráva z března 2013 zmínila zneužívání katolických dívek, které fyzicky trýznily a ponižovaly i řádové sestry v domovech pro mladé ženy.

Polsko

Mocnou katolickou církev v Polsku v posledních letech poznamenala vlna skandálů týkající se sexuálního zneužívání dětí i následná oficiální reakce církevních představitelů, která byla označována za necitlivou nebo za pokus o kamuflování údajných provinění.

Diecéze a kláštery v Polsku obdržely podle zprávy o zneužívání dětí duchovními, kterou předloni zveřejnila polská katolická církev, od července 2018 do konce roku 2020 celkem 368 hlášení o sexuálním zneužívání nezletilých.

Vatikán v roce 2020 nařídil vyšetřování bývalého gdaňského arcibiskupa kvůli podezření, že svou nečinností kryl nahlášené případy sexuálního zneužívání. Papež František v říjnu 2020 přijal rezignaci polského biskupa Edwarda Janiaka rovněž kvůli údajnému krytí zneužívání ze strany kněží. V polském městě Nowy Targ také začal v únoru 2020 soud s knězem Marianem W., který podle obžaloby sexuálně zneužíval 22 chlapců. Polská média o případu referují jako o „největším pedofilním procesu“ v zemi.

Portugalsko

Nejméně 4815 nezletilých bylo od roku 1950 v Portugalsku sexuálně zneužito činiteli katolické církve, uvedla dnes v Lisabonu nezávislá vyšetřovací komise. Komise také oznámila, že valná většina případů je už promlčená, ale 25 případů poslala komise prokuratuře.

Rakousko

O největší otřes církve se v devadesátých letech minulého století postaral tehdejší vídeňský arcibiskup a kardinál Hans Hermann Groër, jenž v roce 1998 čelil podezření z pohlavního zneužívání chlapců. Již zesnulý prelát však vinu nepřiznal. Každá rakouská diecéze poté zřídila kancelář ombudsmana pro oběti.

Spojené státy

První aféra sexuálního zneužívání mladíků katolickými kněžími vyšla najevo v roce 2002 v Bostonu, poté se rozšířila napříč USA. Některé případy sahají až do 30. let minulého století.

V roce 2018 přijal papež František rezignaci bývalého kardinála Theodora McCarricka obviněného ze sexuálního napadení 16letého chlapce, v únoru 2019 jej pak papež propustil ze stavu duchovních. Jednalo se tehdy o nejpřísnější trest udělený v katolické církvi tak vlivné osobě v souvislosti se sexuálním zneužíváním. Do krytí sexuálního zneužívání se zapletl kardinál Donald Wuerl, který v říjnu 2018 rezignoval z pozice washingtonského arcibiskupa.