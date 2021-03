‚Cítím se hrozně.‘ Guvernér New Yorku čelí obviněním ze sexuálního obtěžování a utajování počtu zemřelých

Loni o něm někteří mluvili coby o možném budoucím kandidátovi demokratů na prezidenta Spojených států. Teď guvernér amerického státu New York Andrew Cuomo vzdoruje požadavkům, aby odstoupil nebo aby státní zákonodárci zahájili jeho impeachment. K obvinění, že jeho úřad zatajoval počet mrtvých během pandemie covidu, se v posledních dnech přidávají další – ze sexuálního obtěžování. New York 14:07 7. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chci, abyste věděli, že jsem se nikdy nikoho nevhodně nedotýkal,“ vzkázal Newyorčanům guvernér Andrew Cuomo | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Andrew Cuomo zažívá další kritický březen. Loni se jím řízený stát v tomto měsíci stal jedním z epicenter pandemie koronaviru, kde se pod náporem obětí hroutily nemocnice i pohřební služby.

Cuomo si napříč zemí získal jisté sympatie pro způsob, jakým o krizi navenek komunikoval – působil soucitným a kompetentním dojmem.

Ovšem později se také objevilo obvinění, teď už federálně vyšetřované, že jeho kancelář přinutila úřady zatajit několik tisíc obětí covidu z newyorských domů s pečovatelskou službou. A teď k tomu přibývají i výpovědi žen, které Cuoma obviňují ze sexuálního obtěžování.

„Guvernér se se mnou chce vyspat – to jsem si pomyslela. A bylo mi to velmi nepříjemné. Věděla jsem, že z toho pokoje musím co nejdřív zmizet. Aniž by to řekl výslovně, tak mi naznačoval, že pro něj mám dostatečný věk a že on je osamělý,“ řekla televizi CBS Charlotte Bennettová, bývalá Cuomova poradkyně a jedna z žen, které v posledních dnech promluvily o Cuomově údajném nevhodném chování vůči nim, od slovního až po dotyky.

I mezi demokraty, kteří státní legislativu v New Yorku ovládají, už se objevily požadavky na Cuomovu rezignaci. Ten to odmítl a řekl, že bude plně spolupracovat při nezávislém vyšetřování, které začalo.

„Chci, aby to Newyorčani slyšeli přímo ode mě. Teď chápu, že jsem se choval způsobem, který byl lidem nepříjemný. Nebylo to záměrné a já se za to skutečně a hluboce omlouvám. Cítím se hrozně a popravdě také trapně. Ale chci, abyste věděli, že jsem se nikdy nikoho nevhodně nedotýkal,“ obrátil se na Newyorčany guvernér, kterého příští rok čeká boj o znovuzvolení, pokud se do něj bude chtít pustit.

Většina občanů jeho státu si podle Quinnipacké univerzity myslí, že by na čtvrté funkční období už kandidovat neměl a jeho silná podpora se od loňského května výrazně propadla, i když většina respondentů zároveň odpověděla, že rezignovat by teď Cuomo neměl.