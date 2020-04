Do Německa míří navzdory koronaviru tisíce pracovníků z Rumunska. Pomůžou hlavně v zemědělství

Tisíce Rumunů se vydávají na sezónní práce do Německa. I přes šíření nemoci covid-19 přijímají farmáři zahraniční pracovníky a dokonce na ně netrpělivě čekají. Každý rok potřebuje německé zemědělství asi 300 tisíc sezónních dělníků hlavně v době sklizně. První lety z Rumunska do Německa přiletěly ve čtvrtek a další budou následovat i během víkendu. Kluž 18:26 10. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sezónní pracovníci čekající na letišti na odlet do Německa | Zdroj: Reuters

I letos odjedou do Německa tisíce rumunských pracovníků za prací na farmách. Jen ve čtvrtek z letiště Cluj-Napoca odletělo podle agentury Mediafax mezi 1500 a dvěma tisíci lidmi, a to hlavně do Hamburku, Berlína či Düsseldorfu. Šlo o pracovníky hlavně z regionů Sedmihradsko a Moldavsko.

Na letišti byla ve čtvrtek opravdu velká tlačenice, podle fotografií z místa se na bezpečnou vzdálenost příliš ohledu nedbalo. Během pátečních odletů už byla situace lepší a lépe koordinovaná.

O práci v Německu je mezi Rumuny velký zájem. V zemi na pomezí východní a jihovýchodní Evropy je sice statisticky velmi nízká – čtyřprocentní – nezaměstnanost, jsou tam ale i velmi chudé oblasti, odkud lidé často odcházejí za prací do ciziny. Jde právě hlavně o oblasti středu a východu země, kde je nyní navíc většina podniků zavřená.

Rumuni jedou do Německa nejen za výdělkem, ale i s vědomím, že se nebudou moci několik měsíců vrátit zpět. Podle agentury DPA se další přílety sezónních pracovníků očekávají v květnu.

Šíření nákazy?

Rumunsko je na tom v bilanci nakažených stále daleko lépe než Německo, obavy panují hlavně ohledně toho, aby rumunští pracovníci nepřivezli nákazu zpět domů. I proto požádal prezident Klaus Iohannis Rumuny, kteří jsou v cizině, aby na svátky nejezdili domů.

Po příletu do Německa musí pracovníci ještě na letišti projít zdravotní kontrolou, až poté pojedou na farmy, kde mají pracovat izolovaně od okolí a místních obyvatel. Mezi zemědělské obory, ve kterých se uplatní, patří například sběr jahod, sklizeň salátu a chřestu, v pozdním létě pomohou i při žních.

Práci zahraničních dělníků na farmách povolila v minulém týdnu zemědělcům federální vláda, která zároveň očekává příjezd až 80 tisíc zahraničních pracovníků. Podle předsedy Asociace německých zemědělců, kterého citoval server Romania Insider, umožní příliv pracovníků pokračovat farmářům v produkci i během koronavirové pandemie.