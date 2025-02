Sheinbaumová hrozí Googlu soudem kvůli používání názvu Americký záliv. O přejmenování rozhodl Trump

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová pohrozila společnosti Google civilní žalobou kvůli používání označení Americký záliv namísto Mexický. Dekret o přejmenování zálivu vydal minulý týden americký prezident Donald Trump. Nové jméno se okamžitě objevilo v Informačním systému zeměpisných názvů Spojených států. Například agentura Associated Press ale americký název používat odmítá. Od stálého zpravodaje Mexico City 9:23 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová | Foto: Raquel Cunha | Zdroj: Reuters

Společnost Google argumentuje, že používá zeměpisné názvy v aplikaci pro americké uživatele podle toho, jak je uvádí registr spravovaný Geologickou službou Spojených států.

Mexická prezidentka ale upozorňuje, že stát může rozhodovat jen o tom, jak se budou jmenovat jeho teritoriální vody, tedy oblast 22 námořních mil od břehu. Přejmenovat celý záliv, jehož vody omývají i břehy Mexika nebo třeba Kuby, nemůže. Googlu pohrozila soudem.

Problémy má kvůli Trumpově změně po staletí ustáleného názvu také agentura Associated Press, ta totiž používá zbytkem světa uznávaný název Mexický záliv. Bílý dům ale kvůli tomu nepouští reportéry této agentury do Oválné pracovny nebo na palubu Air Force One.