‚Jsme rukojmími v téhle hře.‘ Rozpočtová krize těžce zkouší americké státní zaměstnance téměř čtyři týdny

Mezi jeho úkoly patří chránit Američany před nemocemi z potravin a živit rodinu, ani jedno ale teď nezvládá. Ne vlastní vinou, ale kvůli sporům politiků a finančnímu kolapsu vládních úřadů. David Windt vyrazil na charitativní večeři pro federální zaměstnance a další lidí, kteří teď rozpočtovou krizí nejvíc trpí.

Nepřišel se ale jenom najíst. Jak říká, nesmí teď ani otevřít služební počítač, natož e-mail, a chybí mu pracovní kolektiv. A kromě sociální izolace mu není jedno, že teď nemůže vykonávat svou práci, kterou považuje za důležitou službu Američanům.

„Pracuju pro Úřad pro kontrolu potravin a léčiv a naše oddělení je teď zavřené. Máme na starosti inspekce léků a zdravotnických přístrojů a taky dohlížíme na bezpečnost potravin. Naším úkolem je zajišťovat, aby lidi mohli vyrazit do restaurace, v klidu si to užít a nemít obavy, že z jídla onemocní. Ale teď nepracujeme,“ popsal David svou práci Radiožurnálu.

‚Není to fér‘

Amerika je ale solidární, a tak postižená skupina má tu zdarma vstup do muzea, jinde slevu v knihkupectví. A na předměstí Washingtonu pro ně uspořádali velkolepý večírek.

Jídelna střední školy Blair ve městě Silver Spring se tak změnila v hudební klub a restauraci s kavárnou zároveň. Asi dvacet podniků věnovalo své suroviny i kuchaře, místní hasiči poslali pizzu a pozvání přijalo víc než 600 lidí, co jsou kvůli rozpočtové krizi dočasně bez práce. Fronta na jídlo se táhla přes celý sál.

O tom, že úřad, ve kterém pracuje David, není jenom na ozdobu, svědčí třeba jeden z nejviditelnějších loňských případů. Bakterie v římském salátu zabily ve Spojených státech nejméně pět lidí a stovky jich po požití kontaminované zeleniny onemocněly. A pak je tu samozřejmě i ta základní osobní rovina, ve které na Davida takzvaný vládní shutdown tvrdě dopadá.

„Musím platit za svůj dům a minulý týden jsem to nemohl udělat, protože jsem nedostal výplatu. Musel jsem vzít kreditku a zadlužit se, abych poslal splátku hypotéky. A to není fér. Moje žena musí teď pracovat přes čas, ale ani to není řešení. Máme děti, platíme jim školné, sportovní vyžití. Vypadá to jako pohodlný život střední třídy, ale ve velmi drahé oblasti. Velmi často žijeme od výplaty k výplatě,“ řekl.

Uměle vytvořená krize

Co je pro vládního zaměstnance Davida Windta nejhorší, že při současném politickém patu si nemůže být jistý, jestli tato situace opravdu nepotrvá dlouhé měsíce, jak sliboval prezident Donald Trump.

„My, co teď máme nucené volno, tak se sice třeba smějeme, vypadáme šťastní, ale jsme rozzuření, že jsme rukojmími v téhle hře. Je to uměle vytvořená krize, nic jiného. Dalo se jí předejít a je naprosto zbytečná. A rozhodně to pro mě není žádná dovolená. To bych se válel na pláži někde na Bahamách, ale nemůžu to udělat, protože musím být neustále připravený okamžitě zase nastoupit do práce,“ dodal.

Asi se jim taky nekdy nechtelo vstavat-ale ted by do prace sli treba o pulnoci. Nesmeji, a tak misto toho vyrazili federalni pracovnici demonstrovat k @WhiteHouse... @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/ueevKCZMI8 — Jan Kaliba (@JanKaliba) 11. ledna 2019

A tuze rád by to David Windt z Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv udělal. Zatím ho příliš neutěšilo ani rozhodnutí politiků, že krizí zasaženým zaměstnancům vláda zmeškané dny v práci zpětně proplatí. Znovu totiž nastává problém, kdy to vlastně bude.

„Ano, rozhodli, že dostaneme zaplaceno, ale já potřebuji peníze teď. A svou práci potřebuji dělat teď. Ne v budoucnosti. Kontrolu bezpečnosti potravin není možné odkládat. Coby federální jsem složil slib a jsem tady, abych sloužil své zemi. Tak to cítím, bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci. Ale teď ji má narcistní dětinský muž. A to je ta pravá krize,“ dodal David.

Finanční i citové napětí

Samozřejmě zdaleka ne všichni Američané by se na tom s Davidem Windtem shodli a hodně se to liší podle stranických sympatií. Ale právě tento názor je podle dostupných čísel nejčastější. Například web FiveThirtyEight uvádí čtyři nejaktuálnější průzkumy veřejného mínění. A na otázku, kdo za vládní shutdown může, ve všech čtyřech tázaní nejčastěji odpověděli, že Donald Trump, případně v kombinaci s republikány v Kongresu.

Na pódiu v jídelně Blair se mezitím vystřídali lokální muzikanti, co vystupují bez nároku na honorář, a v jednu chvíli si bere mikrofon muž, který to celé zorganizoval.

Americani stale bez plne funkcni vlady, statisice federalnich zamestnancu bez penez. Pribyva demonstraci i charitativnich akci. Mistni zastupitel z predmesti Washingtonu @tomhucker porada veceri s hudbou zdarma pro ty, ktere #shutdown postihl @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/sdb2gKk9Ps — Jan Kaliba (@JanKaliba) 9. ledna 2019

Jmenuje se Tom Hucker a je radním ve zdejším okrese státu Maryland. „Zastupuju desítky tisíc lidí, kteří pracují pro federální vládu. Často se říká, že oni jsou přece střední třída a mají dobré příjmy, tak ať si prostě užívají, že mají volno. To je úplně mimo realitu,“ řekl a přidal i ne zrovna veselý příběh: „Jedna vysoce kvalifikovaná zaměstnankyně mi popisovala, jak stejně tráví celé dny doma a vyjídá mrazák, protože si teď nemůže dovolit brát děti na večeři nebo jinak utrácet za zábavu. Ani odjet na dovolenou, protože nástup zpátky do práce může přijít ze dne na den. Žijí ve finančním i citovém napětí.“

Kdo chce, může si z dobročinné hostiny odnést jídlo i domů. A u východu ze sálu jsou i zástupci elektrárenské společnosti nebo odborníci na půjčky a hypotéky, kteří nabízejí pomoc těm, co kvůli pokračující blokaci amerických vládních úřadů nemají peníze na placení účtů.

Jídlo zadarmo

Na pomoc pro 800 tisíc lidí, kteří kvůli pozastavenému financování vlády mají například nucené volno nebo pracují bez nároku na mzdu, přispěchal i známý šéfkuchař José Andrés. V centru Washingtonu zřídil jídelnu, která bude pro federální pracovníky zdarma. Majitel několika washingtonských restaurací takováto zařízení obvykle provozuje na místech přírodních katastrof nebo jiných humanitárních krizí.

Loni si Andrés za kuchařské mise své neziskové organizace vysloužil nominaci na Nobelovu cenu míru.

Starting this Wednesday 1/16, WCK opens our #ChefsForFeds kitchen and café for FREE hot meals at 701 Pennsylvania Ave NW near the Navy Memorial for all federal employees in need and their families. pic.twitter.com/CoKfIh8QME — WorldCentralKitchen (@WCKitchen) 14. ledna 2019