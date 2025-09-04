Si Ťin-pching a Putin řešili během přehlídky v Pekingu transplantace a věčný život
Během vojenské přehlídky v Pekingu se do přímého přenosu čínské státní televize dostal nečekaný rozhovor čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Bavili se o transplantacích orgánů a možnostech prodloužení lidského života, uvedla BBC, která zveřejnila překlad rozhovoru. Zazněla přitom i zmínka o nesmrtelnosti.
Rozhovor se odehrál ve chvíli, kdy Si Ťin-pching a Putin společně s Kim Čong-unem procházeli po náměstí Nebeského klidu. „Dříve bylo vzácné dožít se více než sedmdesáti let. Dnes se říká, že v sedmdesáti je člověk ještě dítě,“ řekl podle BBC čínský prezident.
Putin pak reagoval úvahou o pokroku v biotechnologiích. „S rozvojem biotechnologií lze orgány neustále transplantovat. Lidé tak mohou zůstávat mladší a mladší, a dokonce dosáhnout nesmrtelnosti,“ přetlumočil jeho slova překladatel do mandarínštiny.
Podle BBC následně čínský lídr dodal, že prognózy mluví o možnosti, že by se lidé už v tomto století mohli dožívat až sto padesáti let.
Ruský prezident se k tématu později vrátil i ve vystoupení pro domácí média. „Moderní metody regenerace, včetně chirurgické výměny orgánů, umožňují lidstvu doufat v delší aktivní život než dnes,“ citovala ho agentura TASS. Podle něj lze očekávat výrazný nárůst průměrné délky života.
Putin je ve funkci třináct a Si Ťin-pching pětadvacet let, a ani jeden zatím neplánuje odchod z čela státu. Jejich společná účast s Kim Čong-unem na přehlídce, která připomněla osmdesát let od konce druhé světové války, je podle analytiků chápána i jako signál směrem k západním státům.
Součástí slavností byla také ukázka čínského arzenálu včetně jaderných raket s globálním dosahem. Ve svém projevu Si Ťin-pching prohlásil, že lidstvo stojí před volbou mezi mírem a válkou.
Putin i Kim byli mezi 24 zahraničními představiteli, kteří přijali čínské pozvání. Dorazil například íránský prezident Masúd Pezeškian, pákistánský premiér Šahbáz Šaríf či hlava Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.
Vystoupení lídrů vyvolalo reakci i ve Spojených státech. Prezident Donald Trump na své síti Truth Social obvinil trojici ze „spřádání spiknutí“ proti USA.