Si Ťin-pching a Putin řešili během přehlídky v Pekingu transplantace a věčný život

Během vojenské přehlídky v Pekingu se do přímého přenosu čínské státní televize dostal nečekaný rozhovor čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Bavili se o transplantacích orgánů a možnostech prodloužení lidského života, uvedla BBC, která zveřejnila překlad rozhovoru. Zazněla přitom i zmínka o nesmrtelnosti.

Peking

Vladimir Putin a Si Ťin-pching sledují vojenskou přehlídku Pekingu

Čínský lídr prohlásil, že by se lidé už v tomto století mohli dožívat až sto padesáti let. | Foto: Sputnik/Alexander Kazakov | Zdroj: Reuters

Rozhovor se odehrál ve chvíli, kdy Si Ťin-pching a Putin společně s Kim Čong-unem procházeli po náměstí Nebeského klidu. „Dříve bylo vzácné dožít se více než sedmdesáti let. Dnes se říká, že v sedmdesáti je člověk ještě dítě,“ řekl podle BBC čínský prezident.

Si, Kim a Putin v Pekingu vedle sebe? ‚Má to vyslat silný signál USA a Západu,‘ hodnotí analytička

Putin pak reagoval úvahou o pokroku v biotechnologiích. „S rozvojem biotechnologií lze orgány neustále transplantovat. Lidé tak mohou zůstávat mladší a mladší, a dokonce dosáhnout nesmrtelnosti,“ přetlumočil jeho slova překladatel do mandarínštiny.

Podle BBC následně čínský lídr dodal, že prognózy mluví o možnosti, že by se lidé už v tomto století mohli dožívat až sto padesáti let.

Ruský prezident se k tématu později vrátil i ve vystoupení pro domácí média. „Moderní metody regenerace, včetně chirurgické výměny orgánů, umožňují lidstvu doufat v delší aktivní život než dnes,“ citovala ho agentura TASS. Podle něj lze očekávat výrazný nárůst průměrné délky života.

Kim Čong-un slíbil Rusku pomoc. ‚Je to bratrská povinnost,‘ řekl. Putin ho pozval do Moskvy

Putin je ve funkci třináct a Si Ťin-pching pětadvacet let, a ani jeden zatím neplánuje odchod z čela státu. Jejich společná účast s Kim Čong-unem na přehlídce, která připomněla osmdesát let od konce druhé světové války, je podle analytiků chápána i jako signál směrem k západním státům.

Součástí slavností byla také ukázka čínského arzenálu včetně jaderných raket s globálním dosahem. Ve svém projevu Si Ťin-pching prohlásil, že lidstvo stojí před volbou mezi mírem a válkou.

Putin i Kim byli mezi 24 zahraničními představiteli, kteří přijali čínské pozvání. Dorazil například íránský prezident Masúd Pezeškian, pákistánský premiér Šahbáz Šaríf či hlava Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

Vystoupení lídrů vyvolalo reakci i ve Spojených státech. Prezident Donald Trump na své síti Truth Social obvinil trojici ze „spřádání spiknutí“ proti USA.

Marie Kolajová

