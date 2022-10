Analytička Rezková: V Číně roste nespokojenost. Strana se ale cítí být dost silná na to, aby krizí prošla

Čínský prezident Si Ťin-pching bude tento týden na sjezdu Komunistické strany Číny nejspíše zvolen na další funkční období, a to i přes problémy, kterým země v posledních letech čelí. „Čínská ekonomika má problémy už mnoho let. Měla je už před covidem a je to vidět i na statistických ukazatelích, i když ty je nutné brát s rezervou. Letos cílí na růst ve výši 5,5 % HDP, ale bude okolo nuly,“ říká Alice Rezková z Asociace pro mezinárodní otázky. INTERVIEW PLUS Praha 22:47 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský prezident Si Ťin-pching | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Čína je obrovská ekonomika, ta největší na světě. Ale když se podíváme na produktivitu, tedy kolik HDP se vydělá za hodinu, tak je Čína na 105. místě, na úrovni Mongolska, Kolumbie nebo Indonésie,“ srovnává Rezková pro Český rozhlas Plus s tím, že pokud jde o HDP na hlavu, je Čína na úrovni Ruska.

Čína se také stále drží politiky nulového covidu, takže jsou někde neustále lockdowny a uzavírky průmyslu nebo přístavů. Zároveň ale platí, že čínská výrobní infrastruktura je těžko nahraditelná. Přesto je znatelný odliv západních firem.

Ve velkých problémech se nyní ocitá čínský technologický sektor. Propojení sociálních sítí s obchodem je v Číně podstatně těsnější, než je přípustné na Západě, z čehož ovšem pramení obrovská moc, která se nelíbí čínskému vedení.

„Například půjčování mezi lidmi, což je moderní i na Západě, se v Číně úplně vymklo z rukou. Nepodléhá to žádné kontrole a s tím, jak komunistické straně ujíždí vlak, to dohání výrazně přísnějšími opatřeními, než je nutné,“ soudí Rezková.

Neotřesitelná pozice

Dalším problémem je bublina na trhu s nemovitostmi, o které se sice mluví už téměř deset let, nyní se ale zdá, že začíná praskat. Dvě třetiny domácností mají své úspory investovány do nemovitostí, což vede k budování měst duchů, která čekají, až se do nich někdo nastěhuje.

„Stranu to vedlo k úsměvným opatřením typu, že je zakázáno koupit si více než jeden byt na rodinu, takže chytří Číňané se začali rozvádět, aby si mohli koupit byty dva. Teď přestávají podporovat developery jako takové, lidé se bojí, že projekty vůbec nevzniknou, a začíná panika,“ popisuje analytička.

Přes všechny tyto problémy a panující nespokojenost je ovšem pozice čínské komunistické strany neotřesitelná a podle Rezkové nelze očekávat, že by to znamenalo konec Si Ťin-pchinga. „Spíš bude významné, koho sjezd zvolí premiérem a dalšími členy pracovního týmu. Podle toho uvidíme, kam Čína směřuje,“ dodává.

Rezková připomíná, že legitimita čínských komunistů je založena na tom, že lidem slibují výkonnou ekonomiku, a tím i lepší život. Tento slib se nyní nedaří naplňovat, na změnu ve vedení to ale přesto nevypadá.

„Nedokážu si představit, jak obrovský tlak by musel vzniknout, aby došlo k nějaké reformě. Strana cítí nespokojenost, ale cítí se být dostatečně silná na to, aby krizí prošla a nastolila rovnováhu,“ uzavírá Rezková.

