Na Sicílii naměřili 48,8 stupně. Zda jde o historický evropský rekord, ještě musí potvrdit úřady

Na Sicílii podle meteorologické služby ve středu odpoledne teplota vystoupala na 48,8 stupně Celsia. Podle deníku Corriere della Sera a dalších italských médiích se jedná o nejvyšší teplotu naměřenou v Evropě, rekord ale musí ještě potvrdit úřady. Vlna veder zasáhla také Španělsko. Horka by měla vyvrcholit v pátek a během víkendu. Syrakusy 21:02 11. srpna 2021

Bezmála padesát stupňů Celsia naměřila sicilská meteorologická služba ve 14.00 SELČ nedaleko Syrakus.

Předchozí teplotní rekord připadal na Atény, kde v roce 1977 zaznamenali 48 stupňů Celsia. Na jihu italského ostrova se teploty ve středu odpoledne pohybovaly i kolem 45 stupňů.

V oblasti byla v roce 1999 naměřena teplota 48,5 stupně Celsia. Rekord ale tehdy nebyl potvrzen, protože ho ohlásila meteorologická stanice, která nebyla certifikovaná.

Vlna veder má v Itálii podle předpovědí pokračovat do začátku příštího týdne. Teploty by měly růst i v příštích dnech, a to hlavně ve střední a severní Itálii. Nejvyšší hodnoty se očekávají o víkendu. Na pátek italské ministerstvo zdravotnictví vydalo varování před velmi vysokými teplotami v 15 italských městech, a to včetně Říma, Florencie či Palerma.

Na jihu Itálie zesílily lesní požáry. V Kalábrii úřady povolaly do boje proti ohni armádu. V tomto jihoitalském regionu zemřel při požáru jeden muž, uvedla agentura ANSA. Počet obětí požárů od začátku srpna se tak zvýšil na tři osoby.

Španělsko

Až na 40 stupňů teploty vystoupaly v jižních a středních oblastech Španělska, uvedla agentura EFE. Velmi teplé budou do konce týdne noci i rána. V některých částech země by od čtvrtka měly teploty vystoupat na 44 stupňů Celsia. Podle mluvčího španělské meteorologické služby Aemet čekají Španělsko „extrémní a na toto letní období nezvykle vysoké teploty“.

Velmi důrazné varování před vedrem začne od čtvrtka platit v Katalánsku a Aragonii. V dalších osmi regionech, včetně Andalusie či Madridu, to bude důrazné varování. Horka by měla ušetřit jen severozápadní regiony, jako jsou Galicie či Kantábrie. Ministerstvo zdravotnictví varovalo před komplikacemi hlavně seniory a lidi se zdravotními problémy.

Španělský premiér Pedro Sánchez vyzval „k maximální spolupráci a opatrnosti“ při prevenci lesních požárů a ochraně životního prostředí. Poukázal na velmi vážnou situaci v Itálii, Turecku a Řecko, kde pomáhají i španělští hasiči. Ve Španělsku je situace zatím výrazně příznivější.

Velký příliv teplého vzduchu z Afriky do obou zemí způsobuje tlaková výše nad Středozemním mořem, které italská média dala název Lucifer. Kromě horka se ve Španělsku očekává také písečný prach ze Sahary.