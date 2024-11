Síkela a pět dalších. Europoslanci v Bruselu pokračují v ‚grilování‘ budoucích eurokomisařů

Před europoslance ve středu předstupuje další šestice kandidátů na eurokomisaře. Mezi nimi tentokrát i Jozef Síkela (STAN), kterého do Bruselu vyslala česká vláda. Síkela má mít na starosti především dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou. Kromě něj budou europoslanci takzvaně grilovat ještě kandidátky a kandidáty z Belgie, Portugalska, Kypru, Litvy a Maďarska. Web iROZHLAS.cz přináší další sérii medailonků. Brusel 6:48 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eurokomisaři v Bruselu pokračují v ‚grilování‘ budoucích eurokomisařů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hadja Lahbibová | Zdroj: Reuters

Hadja Lahbibová

Evropskou humanitární pomoc, krizový management a rovnost chce Ursula von der Leyenová svěřit Belgičance Hadje Lahbibové. Ta byla jako ministryně zahraničí tváří posledního belgického předsednictví Evropské unii.

Server Politico píše, že výběr Lahbibové byl v Belgii citlivým tématem, protože mnoho politiků a diplomatů zastává názor, že v roli ministryně zahraničí selhala. I to pak přispělo k tomu, že Belgie byla úplně poslední zemí, která oznámila svůj výběr na post eurokomisaře.

Lahbibová se do politiky dostala poměrně pozdě, a to v roce 2022. Před tím pracovala jako novinářka a pokrývala dění na Blízkém východě, V Maroku nebo v Afghánistánu.

I když je jedna z mála žen, které jsou nominované na eurokomisařku, schválení nemá jisté. Už dříve v Belgii čelila kritice kvůli Ruskem placené cestě na okupovaný Krym a také tomu, že vydávala evropská víza íránským úředníkům. To ji málem stálo ministerské křeslo.

Maria Luís Albuquerqueová je navržená na eurokomisařku za Portugalsko | Foto: Hugo Correia | Zdroj: Reuters

Maria Luís Albuquerqueová

Portugalsko vysílá do Evropské komise Marii Luísu Albuquerqueová. Bývalá ministryně financí by měla mít v nové Evropské komisi na starosti právě finanční služby.

Albuquerqueová má podle severu Politico nejasnou pověst. V Portugalsku platí za tvrdou političku, která stála za drastickými škrty ve veřejných výdajích mezi lety 2013 a 2015, které byly podmínkou pro záchranný balíček mezinárodních věřitelů během portugalské dluhové krize.

V Bruselu si tím získala dobrou reputaci, protože dohlížela na předčasné splácení půjček, čímž vybudovala Portugalsku pověst státu, který je odhodlán přinést oběti, aby dodržel závazky jak k Unii, tak i světovým finančním institucím.

Nevládní organizace Corporate Europe Observatory, která dohlíží na lobbistický vliv korporací na evropskou legislativu, ale varovala, že Albuquerqueová má přelétavou pověst. Z portugalského ministerstva financí se totiž přesunula v roce 2015 do firmy Arrow Global, která se zabývala správou pohledávek, a následně pracovala v evropské odnoži americké investiční banky Morgan Stanley.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, ale zkušenost z „korporátu“ pozici eurokomisařky posílí a je pro tuto práci „velmi důležitá“.

Server Euro News zase připomíná, že její grilování před europoslanci se bude pravděpodobně zaměřovat také na její roli při kontroverzní privatizaci portugalské letecké společnosti TAP.

Kypr navrhl do Evropské komise Kostase Kadise | Foto: POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS | Zdroj: Reuters

Kostas Kadis

Portfolio oceánů a rybolovu má nové Evropské komisi dostat na starost Kostas Kadis. Kadis je biolog, který se zaměřuje na biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj. V současné době působí jako zástupce děkana na Frederick University na Kypru.

Před rokem 2023 působil ale devět let jako člen kabinetu Nikose Anastasiadise. Nejprve jako ministr školství, v posledních čtyřech letech pak i jako ministr zemědělství, venkova a životního prostředí. Osm měsíců působil také jako ministr zdravotnictví ve vládě Tassose Papadopulose.

Cestu do Bruselu mu otevřela i skutečnost, že se současná kyperská eurokomisařka Stella Kyriakidesová rozhodla post eurokomisařky neobhajovat. „Přeji mnoho úspěchů mému příteli, navrhovanému eurokomisaři Costasi Cadisovi,“ napsala na síti X.



Proces schvalování měl být pro Kadise snadný, počátkem října ale server Politico Europe přinesl zprávu, že Kadis v době svého působení na ministerstvu zemědělství, venkova a životního prostředí nijak nereagoval na nelegální skládkování tisíců tun netříděného směsného, ale dokonce i lékařského a nebezpečného odpadu v jižní části města Lemesos.

„Kadis, v rozporu s evropským zákonem o odpadech, přivíral oči nad nelegálním skládkováním po celou dobu pěti let, kdy byl ministrem,“ dodává s odkazem na Politico server Cyprus Mail. Tato zjištění ho budou zřejmě provázet i při středečním „grilování“ před europoslanci.

Český kandidát na eurokomisaře Jozef Síkela | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jozef Síkela

Český kandidát na eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela přichází do Bruselu rovnou z pozice ministra průmyslu a obchodu ve vládě Petra Fialy (ODS).

Ačkoliv si Síkela původně myslel na portfolio energetiky či hospodářství, nakonec bude mít na starosti mimo jiné rozvoj a obchod s Afrikou a Indií. Konkrétně by měl Síkela mít na starosti projekty v oblasti energetiky, vzdělávání nebo digitální infrastruktury.

Síkela má podle serveru Politico v Bruselu dobrou pověst, zejména s ohledem na české předsednictví, během kterého se mu povedlo uzavřít dohodu, aby předešel „smrtící“ energetické krizi. Teď na něj údajně Brusel sází, že by mohl být výraznou posilou v rámci strategie Global Gateway. Současně se od něj očekává podle serveru Politico také asertivnější přístup vůči Číně a jejím „masivním investičním iniciativám“.

Na co by se ho mohli eurokomisaři při středečním slyšení zeptat, je izraelská vlajka, kterou v posledním roce na veřejnosti několikrát nosil. Přitom země, se kterými by měl Síkela coby eurokomisař navazovat vztahy, často vnímají Izrael velmi kriticky, upozorňují Hospodářské noviny.

Naopak se neočekává, že by během grilování vyplaval na povrch nějaký skandál z doby jeho působení v pozici bankovního manažera. „Pevně věřím tomu, že tohle si v Praze už před Síkelovým navržením do Evropské komise důkladně prověřili,“ doplnil ředitel bruselské kanceláře Europeum Žiga Faktor.

Síkela pochází z prostředí finančnictví, ve kterém se pohybuje přes třicet let. Většinu své kariéry strávil ve vrcholných manažerských pozicích v bankách skupiny Erste Group. Do politiky vstoupil v době sestavování kabinetu Petra Fialy, coby jeho ministr průmyslu a obchodu. V souvislosti s tím vstoupil také do strany Starostové a nezávislí. Před europoslance by měl předstoupit ve 14.30.

Andrius Kubilius usiluje o post eurokomisaře | Foto: POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS | Zdroj: Reuters

Andrius Kubilius

Obranu a vesmír by mlě mít v nové Evropské komisi na starosti dvojnásobný litevský expremiér a bývalý europoslanec Andrius Kubilius. Vedl také středopravicovou stranu Vlastenecký svaz - Litevští křesťanští demokraté, která se na evropské úrovní řadí k Evropské lidové straně.

„Bude pracovat na rozvoji evropské obranné spolupráce a navýšení našich investičních a výrobních kapacit,“ přiblížila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová jeho práci. Má se konkrétně zasadit o to, že budou evropské země více utrácet za evropské zbraně a společně je také nakupovat. Evropské zbrojovky mají také posílit přeshraniční spolupráci.

Přímo Kubilius si dal ve svých prvních 100 dnech ve funkci za cíl připravit analýzu, jak zajistit, aby byla Evropa připravená na případné vojenské napadení. Měl by při tom spolupracovat především s šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.

Součástí jeho práce bude ale také správa evropských satelitních programů Galileo a Copenicus. A také příprava dalšího projektu IRIS².

Litevský kandidát na eurokomisaře je pravicový politik, který v parlamentních volbách na podzim 2008 porazil se svou stranou sociální demokracii a stal se tak mezi lety 2008 a 2012 premiérem. Kubilius se politicky angažoval ještě v době, kdy byla Litva součástí Sovětského svazu. Tehdy se stal členem hnutí, které usilovalo o nezávislost Litvy.

Olivér Várhelyi | Foto: Alexandros Michailidis / Pool | Zdroj: Reuters

Olivér Várhelyi

Viktor Orbán svým výběrem do příští Evropské komise jistě nepotěšil předsedkyni Ursulu von der Leyenovou. Maďarský premiér totiž chce návrat Olivéra Várhelyiho, pro kterého by to bylo již druhé funkční období.

Várhelyi pracoval na maďarském ministerstvu práce a obchodu, později i na ministerstvu zahraničí. V letech 2015 až 2019 působil jako plnomocný velvyslanec stálého zastoupení Maďarska při Evropské unii v Bruselu.

Od roku 2019 zastával Várhelyi funkci eurokomisaře pro sousedství a rozšiřování. Občas čelil kritice bruselských úředníků kvůli svému nakládání s portfoliem a přístupu ke kandidátským zemím s obavami ohledně právního státu a demokracie.

V roce 2023 pak čelil výzvám k rezignaci poté, co ho mikrofon v europarlamentu zachytil, jak během schůzky se zákonodárci o západním Balkánu řekl, že poslanci Evropského parlamentu jsou „idioti“.

Ačkoli Budapešť má prý připravený „plán B“, kdyby Várhelyi neprošel „grilováním“ v europoslankyni Enikő Győriové, někteří členové europarlamentu se obávají, že hlasování o odmítnutí Várhelyiho by umožnilo Orbánovi, aby si vzal Brusel jako rukojmí, když bude s navržením náhradníka na post eurokomisaře otálet.