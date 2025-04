Síkela v USA představil unijní strategii na podporu investic. Láká na evropskou důvěryhodnost

Trump je hloupý člověk a takoví jsou nejvíc nebezpeční, obává se jazzový hudebník Rudy Linka

Ani poté, co se Donald Trump stal podruhé americkým prezidentem, nezná Rudy Linka jediného člověka, který by ho volil. „Všichni, možná i ti, co volili Trumpa, jsme překvapení, co se vlastně děje“.