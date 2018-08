Šili pro Elvise. Ze zákazníka Presleyho těží krejčí z Memphisu dodnes

Od smrti Elvise Presleyho uplynulo už 41 let. Jeho odkaz ale stále žije a to nejen v hudbě, ale i v módě. V americkém Memphisu, kde slavný zpěvák vyrůstal, žil i zemřel, stále prosperuje rodinný obchod, který Presleyho dlouhá léta oblékal. Jeho zakladatel Bernard Lansky kdysi mladému a chudému Elvisovi vyšel vstříc a dodnes z toho těží jeho syn, který teď podnikání vede. Od stálého zpravodaje Memphis (USA) 12:30 19. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hal Lansky Presleyho odkaz dodnes udržuje a rozhodně na tom sám netratí. Říká, že Elvisem proslavené oblečení si k němu jezdí kupovat lidé i ze zemí, které ani nezná. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Z originálu Elvisových úborů už jsou léta exponáty o několik kilometrů dál v muzeu u Presleyho sídla. Ale jejich věrné kopie jdou pořád na odbyt, ukazuje Hal Lansky ve svém obchodě na jedné z hlavních ulic v Memphisu.

Jmenuje se Hal Lansky, jeho předci byli Slovani a on sám kdysi doručoval nově ušité kousky oblečení Elvisi Presleymu. Reportáž Jana Kaliby z Memphisu

Lidé sem chodí kupovat ze speciálních kolekcí košile, bundy nebo třeba i ponožky - přesně takové, jaké nosil Elvis. Otec, Bernard Lansky coby dvorní Presleyho garderobiér udělal kdysi terno, které jeho rodinu živí dodnes, už víc než půl století.

„Vidíte tu budovu naproti? Tam stál původní obchod, kam mladičký Elvis, tenkrát ještě středoškolák, chodil nakukovat do výlohy. Můj otec si ho všimnul a pozval ho dovnitř. Ten plachý kluk mu na to řekl: ‚Pane Lansky, ale já nemám žádné peníze. Až je budu mít, tak to tu vykoupím.‘ A můj táta mu odpověděl, ať ho nevykupuje, ať kupuje od něj. Tak to celé začalo. Můj otec se k Elvisovi zachoval laskavě a stali se nerozlučnými přáteli,“ opakuje Hal Lansky léta tradovanou rodinnou historku.

Jeho otec Bernard zemřel v roce 2012, a tak svého nejslavnějšího zákazníka přežil o 35 let. Elvis Presley zůstal k lokálnímu výrobci oděvů z Memphisu loajální i v dobách největší slávy, kdy si mohl dovolit šít u kterékoli světové značky.

„Nikdy totiž nezapomněl, jak pracoval tady za rohem jako uvaděč v divadle a chodil si k mému tátovi kupovat košile za pár dolarů. Jednou přišel s tím, že bude poprvé vystupovat v celostátní televizní show, potřebuje kostým, ale nemá na něj peníze. Táta mu ho dal na úvěr se slovy, ať ho později nezapomene zaplatit. On byl odborník na oblečení, ne na hudbu, takže ještě netušil, jaký talent se v Elvisovi skrývá. Ale po té televizní show bylo jasné, že ten kluk v sobě má dynamit a že má budoucnost. A měl!“ vypráví pro Radiožurnál Hal Lansky.

Pokud vám jeho příjmení zní slovansky, uvažujete správně, jeho dědeček do Ameriky přišel z Grodna, které dnes leží v západním Bělorusku. A on sám nezná Elvise Presleyho zdaleka jen z vyprávění, potkával se s ním osobně.

„Táta pro Krále šil a já jsem byl jeho poslíček. Když se Elvis proslavil, tak už nemohl k nám do obchodu. Aby měl soukromí, museli jsme mu oděvy doručovat přímo do Gracelandu, jeho zdejšího sídla. Pamatuju si ho jako zdvořilého mladého muže, to bylo samé ano vážený pane, ne vážený pane. Můj otec mu nabídl, ať ho oslovuje Bernarde. On mu to odkýval, ale stejně mu do smrti říkal pane Lansky. Byl to pravý jižanský gentleman.“

Hal Lansky Presleyho odkaz dodnes udržuje a rozhodně na tom sám netratí. Říká, že Elvisem proslavené oblečení si k němu jezdí kupovat lidé i ze zemí, které ani nezná.