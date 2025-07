Silnice a železnice v EU nejsou připravené na válku s Ruskem, varuje eurokomisař pro dopravu

Pokud by nastala válka s Ruskem, nejsou silnice, mosty a železnice v EU připravené na rychlý přesun tanků, vojáků a zásob napříč Evropou. Varoval před tím podle deníku The Financial Times eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas. Brusel chce proto utratit miliardy eur za modernizaci dopravní infrastruktury. Brusel 11:06 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tank Leopard 2 (na fotografii německé armády) může vážit kolem 60 tun | Foto: Focke Strangmann/AFP | Zdroj: Profimedia

Představme si situaci, kdy ruské síly překročí východní hranici Evropské unie. Pokud by NATO povolalo do akce tanky, na místo určení by se vůbec nemusely dostat. Uvízly by totiž v tunelech, zřítily by se kvůli nim mosty nebo by se zdržely kvůli formalitám na hranicích, nastínil řecký eurokomisař Tzitzikostas pro The Financial Times možný scénář.

Nákladní auta mohou vážit až 40 tun, zatímco tank má třeba 70 tun. „Máme staré mosty, které je třeba zpevnit. Máme úzké mosty, které je potřeba rozšířit. A máme mosty, které neexistují a musí být postaveny,“ popsal situaci Tzitzikostas.

A jestliže se těžká vojenská technika nezvládne rychle přesunout, nebude podle něj možné Evropu bránit.

„Dnešní realita je taková, že pokud chceme přesunout vojenskou techniku a vojáky ze západní Evropy na východ, trvá to týdny, v některých případech měsíce,“ upozornil eurokomisař.

Aby zvýšil vojenskou mobilitu, počítá Tzitzikostas s investicemi 17 miliard eur na přestavbu dopravní infrastruktury.

Ačkoliv ale Evropská komise ve svém návrhu rozpočtu EU na období 2028 až 2034 uvedla, že hodlá do vojenské mobility investovat 17 miliard eur, vysocí diplomaté EU podle Financial Times varují, že tato částka bude před přijetím rozpočtu zřejmě během složitých jednání mezi členskými státy výrazně snížena.

Evropská unie také chystá plán, jak zajistit, aby se vojáci mohli přesunout v řádech hodin, maximálně dnů. Bude pro to nutné zmodernizovat 500 infrastrukturních projektů podél čtyř vojenských koridorů, které procházejí kontinentem.

Podrobnosti jsou z bezpečnostních důvodů tajné. Plán hodlá Tzitzikostas představit do konce roku. Brusel chce zároveň omezit byrokracii pro nutné přesuny tanků. „Už si nemůžeme dovolit nebýt připraveni,“ zdůraznil eurokomisař pro dopravu.

