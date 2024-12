ONLINE: Na Kiribati jako první přivítali rok 2025. Svět chystá oslavy, v Sydney odpálí na devět tun rachejtlí

Svět se připravuje na příchod Nového roku. Jako první ho oslavili lidé v Tichomoří na souostroví Kiribati. Naopak nejdéle si na první den roku 2025 počkají obyvatelé americké Samoy. Vítání nového roku v každém časovém pásmu vypadá trochu jinak. Někde ho provází 108 úderů do zvonu, jinde zase jezení dvanácti kuliček hroznového vína. Sledujeme online Země 11:00 31. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Sydney se připravují na novoroční oslavy | Foto: Bianca de Marchi | Zdroj: EPA / Profimedia

Kiribati v Tichém oceánu vstoupilo do roku 2025 kolem 11.00 našeho času. Netýkalo se to ale týkat celého souostroví, to tvoří dohromady 33 ostrůvků, jejich nejvýchodnější část se nazývá Liniové ostrovy. Ty konkrétně jsou těmi prvními na světě.

Nový rok na brazilské pláži Copacabana přivítá na 2,5 milionu lidí, město věří v nakopnutí ekonomiky Číst článek

Jako další zhruba v 11.15 našeho času pak rok 2025 přivítá taky zhruba 800 obyvatel novozélandských Chathamských ostrovů. Tak to půjde napříč všemi 38 časovými pásmy, až po to poslední procházející Bakerovým a Howlandovým ostrovem. Tam ale Nový rok asi nikdo vítat nebude, protože jsou neobydlené.

Každé pásmo má šířku 15 stupňů. Středem je nultý poledník, který prochází Královskou observatoří v Greenwichi na předměstí Londýna. Na východ a západ od něj je dvanáct časových pásem.

Ve skutečnosti je jich ale víc. Jsou v nich například půl hodinová i čtvrthodinová pásma. A tak se stane, že indické Dilí je od nultého poledníku vzdálené - 4 a půl hodiny a Kiribati dokonce o 14 hodin.

Na většině míst vstup do Nového roku lidé oslaví tradičním ohňostrojem. Ty největší se chystají například v americkém New Yorku nebo v australském Sydney. V Austrálii už se blíží večer a tisíce lidí se v přístavní čtvrti a okolí ikonické opery snaží najít ještě poslední místa k sezení nebo stání.

Ve 14.00 našeho času – tedy o australské půlnoci – tam pořadatelé odpálí zhruba devět tun rachejtlí a další pyrotechniky. Zajímavé budou oslavy také v Jižní Americe – třeba v brazilském Riu de Janeiru. Podle úřadů by na tamní pláži Copacabana mělo Silvestr oslavit na 2,5 milionu lidí.

Text pokračuje pod online reportáží.

Novoroční zvyky

3:58 Patnáct časových pásem a jejich paradoxy. Umožňují ‚cestování v čase‘, způsobují i problémy v komunikaci Číst článek

Například v Japonsku budhistické chrámy vítají Nový rok 108 údery do zvonu. První zazní přesně o půlnoci. Proč jich je zrovna 108, není stoprocentně jasné, ale jedno možné vysvětlení je, že se tím odhání zlá nutkání lidí a démoni, kterých je podle legendy právě 108. Zajímavé jsou i tradice u Jihoameričanů, kteří nosí barevné spodní prádlo.

Španělé zase jedí 12 kuliček hroznového vína a na severu Evropy například Dánové do nového roku doslova skáčou. Před půlnocí vylezou na židli a s odbitím půlnoci skočí dolů, což prý přináší štěstí.

Estonci věří, že na Nový rok je důležité konzumovat sedm, devět nebo dvanáct chodů, protože tato čísla jsou považována za magická a mají symbolizovat dostatek jídla a prosperity po celý následující rok. Tradiční pokrmy zahrnují pečené vepřové maso, zelí a různé druhy bramborových jídel.

Ne všude ale bude příchod Nového roku takto veselý. Skotský Edinburgh například musel zrušit tradiční Hogmanay party kvůli bouřím a špatnému počasí. Loni tam přitom slavilo na 30 tisíc lidí.