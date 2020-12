V Tichomoří už rok 2021 oslavili, evropské země čeká Silvestr bez bujarých večírků

Jako první na světě oslavili v 11 hodin dopoledne středoevropského času příchod nového roku obyvatelé ostrovních států Samoa a Kiribati v Tichém oceánu. O hodinu později se k nim přidala většina Nového Zélandu.

Ve 14.00 našeho času se k oslavám připojí australská velkoměsta Sydney a Melbourne a metropole Canberra. Každoročně tvoří novoroční kulisu v Sydney ohňostroj nad budovou opery na břehu oceánu, letos byl však zkrácen na sedm minut a lidé ho nesmí sledovat přímo z přístavu.

Poslední si naopak budou moct připít lidé na Bakerově ostrově a na Howlandově ostrově v Tichém oceánu. Moc jich tam ale nebude, jedná se totiž o neobydlené atoly pod ochranou USA. Novoroční půlnoc tam odbije až zítra po poledni středoevropského času.

Jak to tedy bude s letošními oslavami? Shrnout se to dá asi takto: Evropa si bujarých oslav rozhodně neužije. Ve většině zemí totiž platí přísná protikoronavirová opatření.

Například na Slovensku jsou zavedené restrikce až do 10. ledna. Nemohou se tam konat hromadné akce a volný pohyb lidí na veřejných místech je omezený. Pít na veřejnosti se nesmí. Dvě domácnosti ale můžou na Silvestra vytvořit takzvanou bublinu, ve které můžou příchod roku 2021 oslavit společně. Bubliny se ale mísit nesmí. Za porušování nařízení hrozí pokuta až 1000 eur.

Oslavy roku 2021 na Novém Zélandu | Zdroj: ČTK / AP

Polsko po dobu přelomu roku zpřísňuje svůj lockdown. A to až do 17. ledna. Vláda tam omezila silvestrovské oslavy zákazem vycházení od 19.00 do 6.00. Na dodržování nařízení mají dohlížet posílené policejní hlídky

Noční zákaz vycházení platí na Silvestra i ve Francii. Dohlížet na to bude 100 tisíc policistů. Speciální policejní oddělení mají dokonce sledovat i sociální sítě, aby mohla odhalit tajné večírky a hromadné oslavy příchodu nového roku.

Smutné Španělsko

Omezení oslav se dotkne i Španělska, kde se lidé slaví Silvestra tradičně na náměstích nebo na plážích. V jihoevropské zemi se tyto velké akce konat nesmí, Španělé si tak svých tradičních 12 hroznů pro šťastný nový rok budou muset sníst doma. V Madridu se oslava koná tradičně na křižovatce ulic nazvané Puerta del Sol. Tedy na prostranství, které je menší než pražské Václavské náměstí. Letos tam ale o půlnoci davy lidí nebudou, protože je tam policisté nepustí.

V Andalusii, kde není epidemická situace tak špatná, mohou lidé oslavit příchod nového roku v restauracích a hotelích.

Tradičně chystá silvestrovský program i Mezinárodní kosmická stanice. Její obyvatelé – astronauti - vytvořili pozdrav a přání pro pozemšťany. Rozhodli se přitom napodobit tradiční spuštění novoroční koule na newyorském náměstí Times Square.

V místě s nulovou gravitací ovšem jejich novoroční koule naopak stoupala. Mimochodem v New Yorku letos koule tradičně padat bude, ale náměstí bude prázdné a lidi budou moct všechno sledovat v přímém přenosu.