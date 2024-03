Šimečka: Výroky Fica nereprezentují celé Slovensko. Věřím, že spolupráce s Českem zůstane nadstandardní

Dva dny potom, co vláda kvůli rozdílnému pohledu na válku na Ukrajině rozhodla o pozastavení společných zasedání se slovenskou vládou, oznámila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, že v březnu navštíví Prahu a sejde se s českým prezidentem. A to jen pár dní před prezidentskou volbou. V pátek jednal premiér Petr Fiala s předsedou opozičního hnutí progresivní Slovensko Michalem Šimečkou, který Radiožurnálu v rozhovoru sdělil své postoje. Praha 21:26 8. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pátek jednal premiér Petr Fiala s předsedou opozičního hnutí progresivní Slovensko Michalem Šimečkou, který Radiožurnálu v rozhovoru sdělil své postoje | Zdroj: TASR / Profimedia

Jak na vás působí rozhodnutí české vlády, které slovenské vládě vyslalo jasný signál nevole, následovaný ale prohlášením českého premiéra, že vztahy mezi zeměmi jsou na výborné úrovni?

Já mu rozumím jako diplomatickému signálu nesouhlasu se zahraničněpolitickými nejen výroky, ale i gesty vlády Roberta Fica. Zároveň, a to je i hlavní vzkaz, který jsem se snažil předat českým partnerům v Praze, že Slovensko není jen Robert Fico anebo ministr zahraničí Blanár, který se nedávno setkal s ruským ministrem zahraničí, a že tyto výroky a gesta nereprezentují vůli celého, možná ani většiny slovenské společnosti.

Zároveň věřím, že navzdory tomuto ne úplně dobrému momentu v našich vzájemných vztazích, tak historické, kulturní a osobní vazby mezi Českem a Slovenskem jsou natolik silné a pevné, že je nemůže znehodnotit ani Robert Fico, ani žádný politik, ani žádná konkrétní vláda.

Vnímám u premiéra Fialy, ale i u jiných českých představitelů jasné odhodlání neustále zlepšovat vzájemné vztahy. Takže věřím, že se tento moment podaří překonat a že ty vztahy a spolupráce bude nadále dobré, nadstandardní.

Říkáte, že Ficovy nároky podle vás neodpovídají názoru možná většiny Slováků. Z čeho přitom vycházíte? Ficův Směr byl nejsilnější stranou ve volbách. Nezastupují tak vlastně premiér a jeho strana i v tomto směru voličskou skupinu, která by asi nepovažovala za seriózní, kdyby opustil tuto linii po volbách?

Z části ano, určitě se těmito výroky ztotožňuji voliči strany Směr nebo jejich část. Ale je dobré si uvědomit, že současná slovenská vládní koalice má většinu čtyř poslanců, velmi těsnou a historicky velmi těsnou většinu v Národní radě, ve slovenském parlamentu.

Pokud jde o sílu mandátu ve volbách, tak je to 43 procent odevzdaných hlasů, pokud se nemýlím. Což, myslím, je druhý nejslabší volební mandát pro jakoukoliv vládní koalici na Slovensku, čím nechceme žádným způsobem říct, že nejsou legitimně zvoleni.

Robert Fico vyhrál volby, složil vládu a má většinu. Pokud jde například o kritiku Evropské unie nebo že podporuje vraždění Slovanů nebo že nemáme démonizovat Putina, tak zastávám názor, že tyto výroky nereprezentují vůli a názory celého Slovenska, možná ani většiny Slovenska.

Může mít postup české vlády podle vás nejen symbolický, ale i nějaký praktický dopad? Může nějakým způsobem přimět premiéra alespoň minimálně třeba upravit jeho zahraniční politiku a vyjádření o konfliktu na Ukrajině?

To uvidíme. Zatím ta první reakce strany Směr a premiéra Fica to nenaznačuje. Jde ale o symbolické gesto, symbolický krok. Pro mě je to samozřejmě smutné, že jsme se dostali do tohoto bodu. Je to ale pochopitelné.

K čemu já jako předseda nejsilnější opoziční strany nebo jako místopředseda Národní rady chci přispět, je, aby tím česko-slovenské vztahy co nejméně utrpěly i v praktických rozměrech resortní spolupráce, spolupráce mezi parlamenty a mezi jednotlivými ministerstvy. Ať už ve sféře obchodu, infrastruktury anebo spolupráce v rámci Evropské unie. Tam jsem dostal i ujištění od českých partnerů, že toto bude pokračovat na stejně intenzivní úrovni jako doteď.

Jak postoj premiéra Fica k ukrajinskému konfliktu vnímají v Evropském parlamentu? Nepociťujete tam, že by se Slovensko dostávalo do jakési izolace?

Můj kolega Martin Hojsík je místopředseda Evropského parlamentu. Je to vnímané kriticky. Nedávno i parlament odhlasoval většinovou rezoluci, která byla kritická vůči interním záležitostem Slovenska, pokud jde novelu trestního zákona, a je pravda, že mnozí evropští politici, netýká se to jen těch českých, se pozastavují nad výroky Roberta Fica a není to dobrá situace. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Je třeba si uvědomit, že na Slovensku jsme v této chvíli v předvolební prezidentské kampani, kde je vládní kandidát pan Peter Pellegrini proti občanskému kandidátovi Ivanu Korčokovi. Rétoriku je třeba chápat i v kontextu mobilizace před prezidentskými volbami. To totiž k politice jednoduše patří. Zahraniční politika by neměla diktovat té domácí. Všichni ale přeci víme, že v realitě to tak bývá.

Podle mě je velmi důležité, aby si lidi tady v Praze a v Čechách vůbec uvědomovali, že Slovensko navzdory Robertu Ficovi a ministrovi zahraničí Blanárovi je proevropská země, která byla a chce být zodpovědným, konstruktivním partnerem Česka i ostatních zemí západní civilizace v rámci EU a NATO.

Dále pevně věřím, že je důležité oddělovat to, co říká Robert Fico anebo strana Směr, a to, jak tyto věci vnímá slovenská společnost. Například to, že Slovensko je součástí Eurozóny a pevně věřím, že bude nadále aktivním členem Evropské unie a NATO.