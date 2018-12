Pokud chce Británie novou dohodu, bude muset brexit odložit, tvrdí irský ministr zahraničí

Irský ministr zahraničí Simon Coveney uvedl, že Británe bude muset pravděpodobně odložit brexit, pokud má být vyjednán „zcela nový“ návrh podoby odchodu z Evropské unie. Britský ministr obchodu Liam Fox upozornil, že jednání s Evropskou unií ohledně pojistek určených britskému parlamentu při schvalování rozvodové dohody si vyžádá nějaký čas. Dublin 22:20 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irský ministr zahraničí Simon Coveney | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

Británie bude pravděpodobně muset svůj odchod z unie odložit nebo „pro tuto chvíli“ zrušit oznámení o odchodu, pokud chce předložit zcela nový brexitový návrh, upozornil v neděli Coveney.

„Pokud z Británie přijde zcela nový návrh, myslím, že to nepochybně bude vyžadovat mnohem více času na zvážení ze strany Evropské unie a že by to pravděpodobně znamenalo prodloužení platnosti článku 50, nebo dočasné odstoupení od článku 50,“ řekl Coveney televizi RTÉ s odkazem na článek, jímž se řídí okolnosti britského odchodu z bloku.

Mayová odsoudila hlasy volající po dalším referendu o brexitu. Poslanci se podle ní nemohou vzdát odpovědnosti Číst článek

Šéf irské diplomacie tak odpověděl na otázku, jak by unie reagovala na požadavek většiny britského parlamentu na jinou než stávající dohodu.

„Ale myslím, že by to bylo pro Británii těžké rozhodnutí a Theresa Mayová řekla, že to nechce,“ zdůraznil irský politik.

Britský ministr obchodu Fox poté v neděli upozornil, že o osudu stávající dohody se rozhodne po Novém roce.

„Premiérka v pondělí podá aktuální informace, v úterý bude hovořit ke kabinetu. Je naprosto jasné, že unie chápe, v čem je problém. A teď je otázkou, zda dokážeme najít mechanismus provedení pojistky způsobem, který skutečně odstraní ony obavy,“ řekl Fox BBC.

Hlavním sporným bodem brexitu je pro britské poslance takzvaná irská pojistka, jejímž smyslem je zachování hladkého celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Její kritici se obávají, že by toto záložní řešení připoutalo Británii k Evropské unii na neomezeně dlouhou dobu.

Fox řekl, že politici budou východisko hledat přes Vánoce a že rozhodnutí a že rozhodnuto bude někdy po Novém roce.