Očima reportérky iROZHLAS.cz: Singapur je před summitem Trump-Kim klidný, zbraní se bát nemusí

„Singapur patří k nejbezpečnějším zemím světa, za střelbu je tu trest smrti,“ popisuje reportérka iROZHLAS.cz Kristýna Novotná přímo z místa, kde se za pár dní setká Donald Trump s Kim Čong-unem. Ostrovní stát je kromě přísných zákonů proslulý i svou neutralitou a jako „asijské Švýcarsko“ se teď těší, že uvítáním nejsledovanějšího summitu roku napomůže řešení korejské krize. Ale bere to střízlivě: třeba tematický suvenýr abys pohledal. Od zpravodajky z místa Singapur 11:15 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Singapur před summitem Donalda Trumpa a Kim Čong-una: vlevo reklama na speciální pokrm pojmenovaný po obou vůdcích, vpravo detailní záběr na příslušníka elitních jednotek nepálských Gurhků. Ti slouží i v řadách singapurské armády a budou střežit bezpečný průběh summitu. | Foto: Edgar Su / Koláž iROZHLAS | Zdroj: Reuters / Profimedia

Dovolenou s počáteční zastávkou v Singapuru začala Kristýna Novotná plánovat už loni v létě. Sotva by ji tehdy napadlo, že se v asijské republice jen o několik málo dnů mine s prezidentem Spojených států a vůdcem Severní Koreje, kteří tam míří na své vůbec první osobní jednání v dějinách.

Severní Korea po summitu zpřísnila ostrahu hranic: 'S nadějí přišly obavy, že utečeme' Číst článek

Napjatě očekávaný summit odstartuje už za tři dny, v úterý 12. června. Politici o něm vykládají, analytici ostří na jižní cíp Malajského poloostrova a novináři si protahují prsty nad klávesnicemi. Ale Singapur sám zatím navenek zachovává klid.

Od pondělí 11. června, tedy den před summitem, Singapur dočasně omezí svůj vzdušný prostor a letadla v něm zpomalí a pak zdrží na ranveji. Teď je provoz na letišti ještě hladký, říká redaktorka iROZHLAS.cz. „S žádnými omezeními jsem se nesetkala,“ popisuje po telefonu. „Jen nás zastavili při odchodu z letiště ve frontě a kontrolovali nám kufry skenerem. Ale to je tady standard.“

Běžný život bez zbraní

V ulicích města Singapur plyne běžný život, který jako by si z vrcholové politické schůzky vůbec nedělal hlavu. „Nemám pocit, že by tady byla nějaká zvýšená bezpečnostní opatření,“ líčí Kristýna Novotná své dojmy. „Aspoň zatím není nic znát. Myslím, že to souvisí i s tím, že Singapur patří k nejbezpečnějším zemím na světě.“

Což je dané také tím, že v zemi platí velmi přísné zákony a prohřešky proti nim se neméně přísně trestají. Od pro nás jen obtížně představitelného zákazu žvýkaček po důsledně vymáhané NE střelným zbraním. „Platí tu jejich zákaz,“ zdůrazňuje Novotná. „A pokud se poruší, postihuje se to vysokými tresty. Za střelbu, byť jen do vzduchu, tu je trest smrti.“

Světový mír a koktejly v Singapuru. Bílý dům oznámil čas summitu s Kimem: 12. června v 9 ráno Číst článek

Singapur v tomto ohledu uplatňuje jeden z nejostřejších zákonů na světě. Ten stanoví, že nelegální vlastnictví nebo držení střelné zbraně se trestá vězením a bitím ratanovou holí.

A použití takové zbraně během plánovaného zločinu, nebo i pokus o takové užití, se trestá rovnou smrtí. Trest smrti se přitom může vztahovat i na pachatelovy komplice, kteří nestříleli, ale byli na místě činu. A to také v případě, že nikdo nebyl zabit ani postřelen.

Vlastnictví střelných zbraní i obchod s nimi či jejich výroba a oprava vyžaduje licenci. Nezákonné držení více než dvou střelných zbraní se pokládá za jejich pašování, a pokud není prokázán opak, trestá se buď smrtí, nebo zbitím holí a doživotním vězením.

'Udělejme HARMONII opět skvělou!'

Ale k veselejším věcem. „Úžasné! Použili americké hovězí! Udělejme HARMONII opět skvělou!“ hlásá kreslený Donald Trump z velkého poutače. Vedle Trumpova palce nahoru se zářivě usmívá rovněž kreslený Kim Čong-un: „Kimčchi je naše národní pýcha! Světové tržby amerického hovězího jsou díky němu rozhodně pikantnější!" A mezi nimi: velká miska plná nasi lemak.

Nasi lemak je malajsijské národní jídlo, ale tahle miska je speciální: je to "Trump-Kim Chi nasi lemak" právě s přídavkem korejského kimčchi a amerického hovězího. Stojí za ním jedna ze singapurských restaurací, která u příležitosti summitu připravila zvláštní menu. A není sama: jinde podávají Trump-Kim Burger a v jistém baru umíchali koktejly pojmenované po obou vůdcích.

Fotogalerie (12)







Jak chutnají? Těžko říct, protože navzdory atraktivním fotkám ze zpravodajských agentur nejsou tak snadno k dostání. „Když jsem se poptávala, kde bych si mohla dát nějaký se summitem spjatý drink nebo burger, posílali mě do několika konkrétních barů,“ popisuje Kristýna Novotná. „Ty podniky se summitem spojují svůj byznys, dělají si na něm reklamu. Rozhodně neplatí, že by tu v tomhle ohledu vládlo nějaké šílenství.“

A podobně s tematickými suvenýry. „Pečlivě se tu po nich dívám a zatím jsem se s tím nesetkala, a to jsme prochodili celé centrum (města) i přilehlé oblasti. Ptala jsem se i v turistickém informačním centru, třeba po pamětních mincích (ty Singapur vydal tento týden, pozn. red.), ale vůbec nevěděli,“ říká redaktorka iROZHLAS.cz. „Na žádný suvenýr jsem tady nenarazila. Musím říct, že mě to až překvapilo. Jako by místní summit moc neřešili.“

Ovšem neplatí to stoprocentně: „Povídala jsem si se známým, který tu žije a pracuje nějakých pět let. Popisoval mi, že když už se místní lidé summitem zabývají, vnímají ho pozitivně. Berou to tak, že tím, že schůzku hostí, pomáhají řešení (korejské) krize.“

Ostrov míru, nebo smrti?

Zvýšená bezpečnostní opatření nezaznamenala Kristýna Novotná ani na jižním ostrově Sentosa, kde se setkání Kima a Trumpa odehraje. „Ostrov si zatím žije svým běžným, hlavně turistickým životem,“ hlásí Novotná.

Na summit se tu připravuje především komplex hotelu Capella, v jehož zdech si oba vůdci poprvé podají ruku. Pětihvězdičkový hotel momentálně nepřijímá nové rezervace – ku smůle turistů, kteří by si chtěli vychutnat pobyt v jednom ze 122 místních pokojů, apartmánů a vil. Ta nejdražší z nich, honosná budova v koloniálním stylu se třemi ložnicemi, přijde na 10 tisíc singapurských dolarů (164 tisíc korun) za noc.

Capella Hotel z ptačí perspektivy. | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

A propos: Sentosa, současný název ostrova, znamená v malajštině „mír a klid“ a ostrov je dnes skutečným turistickým letoviskem. Ale na Sentosu ho přejmenovali teprve na začátku 70. let 20. století. Do té doby se mu říkalo Pulau Blakang Mati: „Ostrov smrti zezadu“ nebo prostě jen „ostrov smrti“.

A není to tak dávno, co tu smrt skutečně panovala. Za druhé světové války tu moře na pláž vyplavilo stovky mrtvých Číňanů, zmasakrovaných v Singapuru vojáky Japonského císařství za údajný podíl za protijaponském odboji.

Snad se summit Trump-Kim přidrží jména, který ostrovu náleží dnes.