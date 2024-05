Sinolog: Cílů návštěvy Si Ťin-pchinga je několik a liší se země od země. Bude chtít zlepšit obraz Číny

„Je otázka, jestli Si Ťin-pching zvládne uhrát toto balancování,“ říká sinolog David Gardáš. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál popisuje, že čínský prezident bude muset na návštěvě Evropy balancovat mezi státy s odlišnými zájmy. Navštíví totiž Francii, Maďarsko a Srbsko. Při pondělní schůzce ve Francii, kde bude také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová budou s prezidentem Emmanuelem Macronem probírat i válku na Ukrajině. Rozhovor Paříž 7:00 7. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová doprovázejí čínského prezidenta Si Ťin-pchinga při jeho odchodu po setkání v Elysejském paláci v Paříži, které bylo součástí dvoudenní státní návštěvy čínského prezidenta ve Francii. | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Jaký je cíl návštěvy čínského prezidenta v Evropě a proč si vybral právě Francii, Maďarsko a Srbsko?

Cílů návštěvy Si Ťin-pchinga je několik a liší se země od země podle toho, s kým zrovna Si Ťin-pching bude jednat. Obecně lze říct, že jedním z hlavních cílů bude posílit ekonomické vztahy napříč Evropskou unií a i mimo ni, vzhledem k tomu, že jedna z návštěv bude směřovat do srbského Bělehradu.

U Evropské unie se dá hovořit o hlavním cíli o nějakém omezení tlaku na čínské podniky, které v poslední době začínají dominovat elektromobilitě a zeleným technologiím. A současně také posílení investic v Maďarsku a Srbsku, které často směřují právě i do těchto odvětví.

Nicméně mezi dalšími důvody mimo ekonomickou rovinu bude také cíl zlepšit obraz Číny na evropském kontinentu, který je pošramocený od pandemie covidu-19 a současně také kvůli sbližování Číny s Ruskou federací od počátku agrese na Ukrajině.

V tomto ohledu bude Si Ťin-pching usilovat o to ukázat smířlivější postoj, vzdát se dřívější diplomacie vlčích válečníků a řekněme zakopat válečnou sekyru. V tomto odvětví se určitě nemusí obávat postoje Maďarska a Srbska, kde naopak bude usilovat spíše o nějaké nabourání jednoty Unie a evropských zemí, co se týče právě postojů k Čínské lidové republice a pronikání jejího vlivu, ať už ekonomického, či jiného.

Takže k tomu můžeme zmínit například to, že v loňském roce byl pro Maďarsko největším zdrojem investic právě Peking. V Srbsku rostou investice také, především právě do zelené energie a můžeme mluvit o výstavbě solárních, větrných elektráren a dokonce podniků na výrobu sodíku.

Ale konkrétně u Srbska bude ještě jedna z důležitých rovin to, že Si Ťin-pching přistane na 25. výročí bombardování čínské ambasády v Bělehradu, takže v tomto ohledu mu to poslouží jako jakýsi nástroj k vymezení se vůči Západu a NATO, které samozřejmě vnímá jako potenciální ohrožení svých zájmů.

Současné postoje zemí, kam Si Ťin-pching míří, se liší. Proč si vybral Francii, v čem je pro Čínu klíčová?

Tak zmíněné body, ukázání smířlivé tváře a současně vymezení se vůči Západu a NATO jsou v rozporu, když se na to podíváme. Takže je otázka, jestli Si Ťin-pching zvládne uhrát toto balancování – na jednu stranu sbližování s trojským koněm Evropské unie s Maďarském, dále s podporou režimu v Bělehradu a současně být jakýmsi nápomocným aktérem, co se týče například konfliktu na Ukrajině a současně snaha o zlepšení vztahů s Francií.

Francie ale, nutno podotknout po Macronově návštěvě v loni v dubnu, také vykazuje jisté zlepšení, tedy co se týče posilování vzájemných vazeb a konkrétně Emmanuel Macron zmiňuje tzv. strategickou autonomii Evropy, což znamená to, že by se měla oprostit nebo omezit vliv Spojených států na našem kontinentu. A následně prostor, který takto vznikne, může být využitý například velmocemi v podobě Čínské lidové republiky.

Co konkrétně se očekává od jednání ve Francii, kde bude na schůzce s prezidentem Macronem také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová?

Řekl bych, že schůzka ve Francii bude mít právě vzhledem k účastníkům dvě roviny. Jedna z nich bude tedy bilaterální, ekonomická, čistě mezi Čínskou lidovou republikou a Francií, kde můžeme zmínit například dodávku airbusů jako jeden z nejdůležitějších komponentů nebo součástí vzájemného ekonomického vztahu. Dále to jsou nějaké zemědělské produkty, luxusní zboží a další.

Ale na celoevropské úrovni, kterou bude tedy zastupovat šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, tak tam rozhodně budou hrát prim cla na čínské podniky v otázce elektromobility a zelených technologií. Ostatně minulý měsíc Evropská komise začala prošetřovat podezření na nezákonné dotace ze strany čínského státu pro své podniky právě ve větrných turbínách a už předtím nějakého půl roku nazpět to byla stejná záležitost u čínských elektromobilů.

Takže Si Ťin-pching jednoznačně bude chtít snížit nějaké obavy ze strany Evropské komise a evropských států a podpořit další proudění čínských podniků na náš trh.



Jak reálné je, že Si Ťin-pchinga Macron a von der Leyenová přesvědčí o nějaké intervenci do konfliktu na Ukrajině, případně o omezení dodávek nejrůznějších součástek zbraní a tak dále Rusku? A budou řešit témata ohledně Blízkého východu?

Nepochybně současné konflikty, ať už na Ukrajině, nebo na Blízkém východě, budou hrát roli v dialogu se Si Ťin-pchingem, nebo dokonce trialogu, když započteme i Ursulu von der Leyenovou. V tomto ohledu evropští státníci budou usilovat o to opět nějakým způsobem vyvinout tlak na Peking, aby přestal podporovat Ruskou federaci.

Byť pochopitelně Si Ťin-pching neustále tvrdí, že je neutrální aktér, že Čína není ani účastníkem, ani stranou v tomto konfliktu, ale i přes proklamovanou neutralitu můžeme vypozorovat podporu, ať už v ekonomické rovině, která opravdu raketově roste od počátku konfliktu, dále v diplomatické rovině skrze různé podpory jdoucí ve prospěch Ruské federace, nebo i v té informační, kdy Čína jednoznačně přebírá narativy a rámování celého konfliktu, mimo jiné jako důsledek angažování Spojených států a NATO na Ukrajině.

Takže v tomto ohledu nebudou mít ani Macron, ani von der Leyenová jednoduchou pozici, takže rozhodně nelze očekávat zázraky a jediný přínos, který například vyvinula Macronova návštěva loni v dubnu, tak bylo to, že Si Ťin-pching alespoň poprvé zavolal ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, ale že by tam došlo k nějakému obratu, to vzhledem ke spojenectví a stejnému vnímání světového řádu a potřebě jeho rekonstrukce ze strany Ruska a Číny opravdu nelze očekávat.

Je možnost, že Macron s von der Leyenovou budou chtít použít otázku cel a jejich možných uvalení na čínské podniky jako jakousi páku, aby zatlačili více na Čínu a ta následně vyvinula nebo přenesla ten tlak na Rusko. Tady je otázka, zda to bude mít právě tento kýžený efekt, a nebude to naopak ještě cesta k nějaké tvrdší reakci ze strany Číny, která má mimo jiné monopol na produkci a zpracování mnoha vzácných kovů, které potřebuje evropský průmysl.

Takže v tomto ohledu by mohla být reakce ještě tvrdší nebo mohla mít větší dopady pro evropský průmysl. Je otázka, na kolik by to pomohlo vzájemným debatám.

A ještě co se týče Blízkého východu, tak podobně jako v případě Ukrajiny, kde se hovoří o proruské neutralitě, tak od počátku konfliktu, respektive od útoku Hamásu na izraelské území a civilisty, můžeme hovořit o propalestinské neutralitě, kdy opět Čína se tváří jako mírotvůrce, nezaujatý, nestranný, ale pochopitelně má své zájmy v regionu, mimo jiné velmi blízkého spojence v podobě Íránu.

Takže tady bude otázka, na kolik se podaří vyvinout podobný tlak, neboť Čína velmi dobře zvažuje, jak své postavení a odběr ropy z Íránu a dalších aktérů ze Saúdské Arábie, tak současně také technologické dodávky ze strany Izraele. Takže v tomto je potřeba vnímat jakési balancování a velmi umné diplomatické aktivity ze strany Pekingu.