Sinolog: Bezpečnostní konference uklidnění situace mezi Čínou a USA nepřinesla, naopak se vyhrocuje

Končí Mnichovská bezpečnostní konference. Letos ji ovládlo téma války na Ukrajině. Nejasný postoj k ní ovšem vyjádřila významná světová mocnost – Čína. Její přední diplomat Wang I kritizoval sankční politiku vůči Rusku a vyzval k dialogu. Podle zdrojů CNN zaznamenaly americké zpravodajské služby i signály, že se Čína chystá Rusko podpořit vojensky. Co to znamená? Vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál sinolog Filip Jirouš. Rozhovor Praha 16:28 19. února 2023

Víme, co přesně Čína Rusku poskytuje či zda chystá vojenskou pomoc?

V tuto chvíli to jsou především elektronické součástky, které se využívají zejména do dronů. Z informací, které máme k dispozici, se Čína ale zatím neodhodlala k tomu, aby Rusku posílala zbraňové systémy. To je citlivé nejen mezinárodně, ale i při komunikaci dovnitř státu. Čínská vláda se snaží stavět do role mírotvůrce – posílání zbraní by tedy bylo v kontradikci proti tomuto.

K takovému kroku samozřejmě může dojít, ale žádné indikace – kromě nedávného prohlášení americké strany – nemáme, že by Čína měla posílat zbraně do Ruska.

Co by Čína získala větší podporou Ruska?

V tuto chvíli se nedá mluvit o tom, že by z toho byly nějaké zásadní zisky ekonomické, jelikož Rusko tak či tak spěje k zásadní závislosti na Číně. Šlo by tedy v tomto případě spíše o jakousi stabilitu. Myšleno – pokud by to vypadalo, že Rusko může tu válku prohrát a třeba se rozpadnout, tak pro Čínu může být důležité, aby nepřišla o spojence a neměla problémy na vlastních hranicích. V tomto momentě by dávalo smysl sáhnout i k vojenské pomoci.

Z toho, jak sledujete postoj Číny k válce na Ukrajině, je pořád stejný nebo Mnichovská bezpečnostní konference naznačuje nějakou změnu – větší příklon Číny k Rusku?

Řekl bych, že spíše, než příklon k Rusku, jde vidět větší kritika Západu. Příklon k Rusku bych neviděl, ta pozice je stále stejná, takové hraní na obě strany. Ale možná i v rámci toho poměrně vyhroceného konfliktu ohledně meteorologických či špionážních balónů – v tomto ohledu jde vidět o poměrně silnou kritiku vůči Americe.

U.S. Secretary of State Antony Blinken has met with China’s top diplomat in the first high-level contact between the two countries since the U.S. shot down an alleged Chinese spy balloon two weeks ago. https://t.co/glA0A7IHAw — The Associated Press (@AP) February 18, 2023

Jak moc se o ukrajinské válce píše v čínských provládních médiích?

Aktuálně toto téma v tisku příliš nedominuje, například oproti konci minulého roku. Je to způsobeno i tím, že se tisk připravuje na jednu z největších politických událostí v Číně - zasedání dvou hlavních legislativních těles. Čínským médiím tedy spíše dominuje téma domácí politiky.

Když se vrátím k setkání amerického ministra zahraničí s čínským diplomatem v Mnichově. Máte pocit, že tato schůzka něčemu pomohla?

Z mého pohledu k žádnému uklidnění nedošlo. Padla velmi silná slova. Zejména ze strany Ameriky pak i poměrně závažná obvinění Číny z toho, že zvažuje vojenskou pomoc Rusku. Tedy ta situace vypadá stále stejná, nebo se dokonce ještě více vyhrocuje.

Ohledně toho „meteorologického balónu“ jsme se dozvěděli něco nového?

Vlastně ani ne. Podle všeho má probíhat ještě vyšetřování a je otázkou, jestli zjistíme, jak to vlastně ve skutečnosti bylo.