Počet jaderných hlavic ve světě se snížil, jsou ale modernější a pro státy důležitější

Co obsahuje Nová dohoda START?

Významnou redukci nejen jaderných hlavic, ale také nosičů a odpalovacích zařízeních. Oproti předchozímu stavu snížila počet odpalovacích zařízeních. Obecně limituje Rusko a Spojené státy, kolik zbraní mohou mít a taktéž zahrnuje také nová pravidla pro vzájemnou kontrolu, zvyšuje tedy transparentnost a předvídatelnost.

Limity jsou 800 pro odpalovacích zařízení a to mezikontinentálních balistických střel, střel vypouštěných z ponorek a bombardérů kde bombardér se počítá jako 1 nosič a 1 hlavice i když hlavic nese více. Počet strategických nukleárních hlavic snižuje na 1550 pro každou zemi (asi dvě třetiny proti původní dohodě START), ale tento počet může být zvýšen o hlavice nesené právě bombardéry.

Platnost smlouvy byla stanovena deset let s tím, že po vzájemné dohodě je možné smlouvu o pět let prodloužit. Limity i požadavky musí být splněny do sedmi let.