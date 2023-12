Sísí nejspíše bude opět egyptským prezidentem. Získal 90 procent hlasů, ukazují předběžné výsledky voleb

Abd al-Fattáh Sísí podle očekávání povede Egypt dalších šest let. Ukazují na to předběžné výsledky prezidentských voleb, které se konaly od neděle do úterý. Sísí získal přes 90 procent hlasů, za ním skončili tři další kandidáti. V předchozích dvou prezidentských volbách hlasovalo pro Sísího 97 procent voličů. Podle opozice a lidskoprávních organizací nebyly volby svobodné.

Od zpravodaje z místa Káhira 8:13 14. prosince 2023