Situace před volbami se vyostřuje. USA z Venezuely evakuují rodiny diplomatů

Spojené státy evakuují z Venezuely rodiny amerických diplomatů. Jde o bezpečnostní opatření před eskalací násilných protestů proti venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi, při kterých už od dubna zemřelo přes sto lidí. Venezuela protestujícím proti vytvoření nového Ústavodárného shromáždění nově hrozí až deseti lety vězení. Caracas 6:07 28. července 2017

Po dvoudenní stávce mají protesty pokračovat pochodem v hlavním městě. Lidem, kteří vyjdou do ulic a budou protestovat proti vládnímu plánu, hrozí vězení od pěti do desíti let. Oznámil to venezuelský ministr vnitra Néstor Reverol.

Opatření se podle něj vztahuje na veškerá celonárodní shromáždění, protesty a větší koncentrace lidí, které by mohly jakkoliv ohrozit nedělní volby. Zákaz podle ministra vnitra potrvá až do úterý a doprovodí ho zvýšená bezpečnostní opatření.

Nicolás Madura. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Podle opozičních organizací je už nyní ve vězení zhruba 500 politických vězňů.

Volby do nového Ústavodárného shromáždění jsou vypsané na neděli a prezident Maduro je může využít k upevnění své moci.

Ve čtvrtek zdůraznil, že by pouliční demonstrace měla zastavit opozice. Zároveň taky řekl, že je připravený zahájit rozhovory u kulatého stolu a opřel se do okolních zemí, které Madurovu vládu kritizují:

„Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, ten poddaný, i když je sám na kolenou, tak chce dávat rozkazy, abychom zrušili volby. A Mexiko, nejkrvavější vláda, kterou kdy Mexiko mělo s prezidentem Penou Nietem, se klaní Donaldu Trumpovi a rozkazuje Venezuele."

Sankce z Ameriky

Spojené státy jsou proti novému Ústavodárnému shromáždění. Ve středu uvalily sankce na vybrané vysoce postavené Venezuelany a hodlají je rozšiřovat, pokud Maduro volby nezruší.

Na zasedání Organizace amerických států (OAS) předložilo 13 zemí včetně USA, Argentiny, Brazílie, Kanady či Mexika prohlášení, v němž označují postup prosazovaný Madurem za konečnou demontáž demokratických institucí.