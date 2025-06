Situaci v LA se nedaří dostat po kontrolu. První protesty by ale zvládla místní policie, míní novinář

Jak vážné v tuhle chvíli ty násilné střety v Los Angeles jsou? Pokračují už třetím dnem a podle Trumpa je situace skutečně špatná.

Střety vypukly už v pátek v reakci na vlnu zatýkání, kterou tam rozjel americký imigrační úřad, který se snaží pozatýkat co největší množství nelegálních přistěhovalců. Střety původně byly mezi aktivisty nebo obránci přistěhovalců a regulérními policejními jednotkami. Teprve v reakci na to Donald Trump povolal národní gardy. Nezdá se, že by se zatím dařilo dostat situaci úplně pod kontrolu.

Proč se od Trumpova nástupu do úřadu tyhle zátahy zaměřují kromě New Yorku a státu Illinois právě na Kalifornii.

Los Angeles je samozřejmě hispánské město, víc než třetina obyvatel města se narodila v zahraničí, polovina zhruba obyvatel města má své kořeny v Latinské Americe. To jeden z důvodů.

Druhý je, že se jedná o takzvané sanctuary city, to znamená město, které odmítá ve věci migrace spolupracovat s federálními úřady. To znamená, že pokud se vláda snaží zatýkat nebo deportovat nelegální přistěhovalce, tak úřady a policejní jednotky toho města s ní nehodlají spolupracovat.

Má Los Angeles reálně skutečný problém s nelegální migrací? A až takový, že ho nezvládají třeba právě místní úřady.

Amerika s nelegální migrací rozhodně problém má a Donald Trump z toho udělal hlavní bod svého politického programu. Už od roku 2015, to není žádná novinka. Navíc ve svém druhém volebním období se dá říct, že je úspěšný v tomto bodu. Počet nelegálních přechodů jižní hranice se propadl o 96 procent. Takže tam se dá říct, že on je úspěšný prezident a že Amerika má tenhle problém.

Jestli má speciálně Los Angeles v tuto chvíli problém s bezpečnostní situací, to je úplně jiná otázka. Zdá se, že nepokoje spojené se zatýkáním by úplně normálně zvládly místní policejní jednotky a že to Donald Trump hrotí možná trochu zbytečně.

Že by prezident USA povolal národní gardu přes nesouhlas guvernéra státu a starostky Los Angeles, se nestalo od roku 1965. Jaké pravomoci mají příslušníci národní gardy a za jakých okolností bývají nasazováni?

Jsou to běžně jednotky, které spadají do pravomocí guvernérů jednotlivých států. Jsou rozmístěny lokálně v jednotlivých státech a existuje zákonné opatření, které je umožňuje ve výjimečných případech takzvaně federalizovat. To znamená převést velení na federální vládu, na ministerstvo obrany nebo na prezidenta.

Trump tvrdí, že teď taková situace nastala. Tam jsou v podstatě tři možnosti, kdy se to může stát. Pokud hrozí invaze zahraničních jednotek, pokud nastala povstání proti federální vládě nebo pokud federální vláda není schopná prosazovat zákony jinými prostředky.

Donald Trump tvrdí, že nastala ta druhá možnost, to znamená, že nastalo povstání proti federální vládě v Los Angeles. A že ho to opravňuje k tomu, aby jednotky povolal a sám jim velel. Už se ví, že guvernér státu Kalifornie hodlá tento krok žalovat. Takže se rozhodne u soudu, zda takové pravomoci skutečně má nebo nemá.

Kdo může teď národní gardu odvolat?

Pokud Donald Trump tvrdí, že takové pravomoci má, tak teoreticky zase jenom Donald Trump nebo jeho ministr obrany Pete Hegseth, který o to byl taky požádán ze strany guvernéra Kalifornie.

NOW: Over ten thousand march against ICE through downtown Los Angeles, demanding an end to the raids and calling for the National Guard to leave the city. pic.twitter.com/Oq9eSeOKPn — BreakThrough News (@BTnewsroom) June 8, 2025