18 let vězení pro manžela Cichanouské. Prezidentský kandidát podle soudu organizoval nepokoje

Nejvyšší soud v Bělorusku dnes potvrdil trest 18 let vězení pro manžela opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské za údajnou přípravu a organizaci hromadných nepokojů po prezidentských volbách v roce 2020. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na sdělení soudu. Sjarhej Cichanouski obvinění již dříve odmítl. Minsk 16:35 1. června 2022

Sjarhej Cichanouski, běloruský bloger a manžel vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Délku trestů vyměřenou loni v prosinci oblastním soudem v Homelu potvrdil nejvyšší soud také pěti dalším aktivistům kritickým k režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Bývalý prezidentský kandidát Mikalaj Statkevič dostal 14 let vězení, blogeři Ihar Losik a Uladzimir Cyhanovič 15 let za mřížemi a aktivisté Dzmitryj Papov a Arcjom Sakav 16 let odnětí svobody. Šestice čelila mimo jiné obvinění, že chtěla v době loňských prezidentských voleb zorganizovat v zemi hromadné nepokoje.

Reakce Západu

Podle představitelů Evropské unie a Spojených států jsou tito lidé oběťmi vykonstruovaných procesů. Americký ministr zahraničí Antony Blinken na prosincový verdikt reagoval varováním, že soudní řízení nebyla v souladu se zásadami právního státu, a vyzval Lukašenkův režim k ukončení kampaně proti zástupcům občanské společnosti, nezávislých médií či politické opozice.

Cichanouski se v roce 2020 chystal kandidovat v prezidentských volbách proti dlouholetému autoritářskému vůdci země Lukašenkovi. Úřady to však znemožnily a bezpečnostní složky Cichanouského v květnu téhož roku zatkly na akci, při níž se sbíraly podpisy na podporu kandidatury jeho manželky. Ta se rozhodla kandidovat místo svého manžela.

Zfalšované volby

V prezidentských volbách podle oficiálních výsledků opět zvítězil Lukašenko. Opozice, Evropská unie a některé další země se však domnívají, že výsledky byly zfalšované a že ve skutečnosti vyhrála Cichanouská, která později uprchla do Litvy. V Bělorusku po volbách vypukly rozsáhlé protesty, které policie brutálně potlačila a desetitisíce lidí zatkla.

Běloruské soudy jsou kritizovány za to, že opakovaně vynášejí politicky motivované rozsudky nad členy opozice a disidenty, poznamenala agentura DPA.