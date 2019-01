Pokud se unie nezreformuje podle našich představ, chceme ‚dexit‘, schválila si německá AfD

Německá protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) na svém víkendové sjezdu v Sasku jednala o vystoupení Německa z Evropské unie. S plánem „dexitu“ souhlasila za podmínek, pokud se v blízké budoucnosti unie radikálně nezreformuje. Strana také chce zrušení Evropského parlamentu. Informoval o tom německý rozhlas MDR. Riesa (Sasko) 10:15 14. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr AfD pro volby do Evropského parlamentu Jörg Meuthen | Foto: Matthias Rietschel | Zdroj: Reuters

„Myslíme si, že pokud námi navrhované reformy současného systému EU nebudou uskutečněné v pro to nezbytném čase, vystoupení Německa z Evropské unie nebo rozhodnutí o jejím rozpuštění a vytvoření nového evropského hospodářského a zájmového společenství by bylo nezbytné jako poslední možnost,“ stojí podle MDR ve schváleném programu.

Mnoho delegátů na sjezdu mluvilo o tom, že se EU už nedá zreformovat, předseda strany Alexander Gauland ale varoval, aby se v této chvíli neurčoval přesný termín dexitu.

„Myslím si, že v současné situaci by nebylo moudré jít do voleb (do Evropského parlamentu, pozn. red.) s maximálním požadavkem,“ řekl Gauland na stranickém fóru s odkazem na nejasnosti a problémy kolem koncové podoby brexitu.

Na sjezdu se v neděli opakovaly také požadavky na zrušení instituce Evropského parlamentu. O programu pro volby do europarlamentu, které se uskuteční 26. května, jedná do pondělí více než 400 delegátů.

Německo letos čekají i trojí vnitrostátní zemské volby ve východní části, od nichž si AfD slibuje zisk více než 20 procent voličských hlasů.

AfD vznikla v roce 2013 a doufá, že bude v květnových volbách do EP těžit ze současné krize Evropské unie. Těší se i na spolupráci s italskou ultrapravicovou stranou Liga a s maďarským konzervativním premiérem Viktorem Orbánem, píše agentura DPA.