Sjezd čínských komunistů: armáda i policie v pohotovosti, preventivní zatýkání 'problémových' občanů

Kvůli sjezdu komunistické strany jsou už několik dnů v čínských provinciích i autonomních oblastech v pohotovosti armáda, policie i zpravodajské služby. Jména lidí, které úřady považují za problémové, mají k dispozici policisté na nádražích a autobusových terminálech. Pokud je při kontrole objeví, zabrání jim v přístupu do města, nebo je zatknou. A stále častěji jsou mezi nimi i ženy, hlásil z Pekingu východoasijský zpravodaj Radiožurnálu. Peking 19:21 19. října 2017

Lidé, kteří se na seznamech objeví, sice nejsou žádní vlivní politici, ale většinou už mají zkušenosti s tím, jak efektivně postupovat při stížnostech na stranické úředníky ve svých provinciích. A často tu prvotní odvahu jít proti systému mají právě ženy.

Iniciují sepisování petic, osobně s nimi jezdí do Pekingu na ministerstva a díky jejich výdrži už nejeden úředník přišel o své místo, někteří dokonce skončili před soudem.

Jenže teď v době sjezdu, kdy strana vybírá 200 nejdůležitějších politiků na příštích pět let včetně prezidenta, by samozřejmě jakékoli shromáždění nespokojených lidí Komunistická strana tvrdě trestala, a proto je úkol policistů jasný - nepustit takové lidi vůbec do hlavního města.

Zpravodajský server Radio Free Asia přináší hned několik příběhů čínských žen, které policie pár dnů před zahájením sjezdu preventivně zatkla a odvezla do zadržovací vazby - právě proto, aby je úřady měly pod kontrolou. Po pár dnech je zase propustily, aniž by byly z čehokoli obviněny.

V jednom příběhu si například žena z Pekingu stěžuje, že 24 hodin denně hlídají před jejími dveřmi policisté v civilu a pokud odchází z domu, odcházejí s ní. Říká, že je to vlastně velmi promyšlený způsob pronásledování, že fyzicky jí nikdo neubližuje, nicméně psychicky je to velmi náročné a kvůli tomu policejnímu doprovodu už přišla o většinu přátel a známých.

Postavení žen ve straně

Komunistická strana Číny má oficiálně více než 89 miliónů členů a z toho 20 procent jsou ženy. Pokud by člověk přišel na zasedání čínského parlamentu, tak na první pohled tam to zastoupení žen není nijak malé, ovšem v těch opravdu důležitých, vysokých funkcích jich je velmi málo.

V 200členném ústředním výboru tvoří ženy momentálně pouze pět procent a v dalších dvou, ještě vyšších patrech stranické hierarchie už není žena ani jedna.

Pokud uvážíme, že 49 procent všech obyvatel Číny jsou ženy, tak vedoucí politická síla v zemi to nijak nezohledňuje.

