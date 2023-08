Čeští skauti zůstávají na jamboree, jsou spokojení. Brzký odjezd některých výprav považují za ‚přehnaný‘.

Chladící autobusy, deštníky, kloboučky i malé větráčky na baterie. Tím vším se snaží korejská vláda a organizátoři zchladit účastníky Světového skautského jamboree. Přesto akci opustila vůbec největší výprava z Velké Británie a také skauti ze Spojených států a Singapuru. Příčinou je i nespokojenost s korejským vedením, která měla v uplynulém týdnu i diplomatické důsledky. Od zpravodaje z místa Soul 19:49 5. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na chodu Jamboree se podílí více než devět tisíc mezinárodních dobrovolníků | Foto: Petr Kalousek | Zdroj: Junák – český skaut

Britská výprava, která čítá asi 4500 lidí, většinou dětských účastníků (ve věku 14–17 let), odjíždí během celého víkendu do Soulu, odkud pak zamíří zpět do Velké Británie. Američtí skauti zůstanou v Koreji, během neděle se přesunou na americkou vojenskou základnu Camp Humphreys severně od současného tábořiště.

V Jižní Koreji začalo skautské jamboree. Češi tam představí podsadový stan i turistické značení Číst článek

Domů se pak vydají svými původně plánovanými lety, někteří totiž mají v období po skončení Světového skautského jamboree zajištěné cestování po Jižní Koreji nebo dalších asijských zemích. Američané na rozdíl od Britů umožnili na jamboree zůstat dospělým dobrovolníkům, kolik jich reálně nakonec zůstane, ale není v době psaní článku známé.

České děti jsou spokojené

Samotná česká výprava zatím předčasný odjezd neplánuje. Podle informací přímo od šéfa celé výpravy Radomíra Švihela patří mezi klíčové faktory to, zda jsou české děti spokojené, zda jsou zdravé a nehrozí jim žádné nebezpečí. To asi dvacítka lidí, která se o celou výpravu stará, vyhodnocuje každý den.

Podle jejich informací jsou děti z velké části spokojené a zajištěné, zdravotní péči podle zdravotnice Heleny Kernerové potřebují denně pouze jednotlivci. Součástí výpravy je také psycholožka, která se aktivně pohybuje mezi účastníky.

Většina dětí tráví svůj čas buď na aktivitách, které připravili korejští organizátoři nebo mezinárodní dobrovolníci, nebo jednoduše navazováním kontaktů s vrstevníky z jiných zemí. Některé české oddíly třeba pozvaly své sousedy na společné jídlo, v jiných případech děti například mění šátky, které jsou součástí skautského kroje.

Čeští skauti našli řešení, jak si poradit s jihokorejským vedrem. Postavili si bazén :-) Vedení české výpravy dál řeší, jak děti podpořit, aby si Světové skautské Jamboree co nejvíc užili. Do areálu přibyly desítky klimatizovaných autobusů, kam se mohou jít ochladit… pic.twitter.com/ugfgHg84i8 — Jakub Lucký (@JakubLuckyCZ) August 5, 2023

Odjezd Britů se některých českých dětí podle rozhovorů dotkl, protože často měly britský oddíl v okolí svého tábořiště. Považují ho ale za přehnaný, protože podmínky na tábořišti jim nepřijdou horší než na klasických českých skautských táborech.

Ty se od těch britských liší, čeští skauti totiž obvykle jezdí takzvaně na zelenou louku a vše, včetně například suchých záchodů, si staví sami. Britské tábory obvykle mají stálé zázemí například ve formě splachovacích záchodů.

Britská i americká výprava stažení svých dětských i dospělých účastníků v oficiálních prohlášeních vysvětlují především velkým horkem. Podle informací, které má Český rozhlas z vedení české výpravy, to ale částečně souvisí i s neshodami mezi nejvyššími představiteli výprav a korejskými organizátory.

Neshody s organizátory

Nejvyšší představitelé výprav jsou totiž těmi, kdo musí neustále přesvědčovat korejské organizátory ke změnám. Ty mají vést k tomu, že jamboree bude podle jednotlivých národních představitelů bezpečné a zajímavé pro jeho účastníky.

Česká výprava společně s dalšími například údajně musela tlačit na organizátory, aby zajišťovali před akcí slíbené a dlouhou dobu předem požadované potraviny pro účastníky s dietními omezeními, například s bezlepkovou dietou. V přechodném období dokonce česká výprava sama vyjela na nákup do okolních měst, aby zajistila dětem potraviny.

Většina dětí tráví svůj čas buď na aktivitách, které připravovali korejští organizátoři nebo mezinárodní dobrovolníci | Foto: Petr Kalousek | Zdroj: Junák – český skaut

Velkou komplikací je také jazyková a kulturní bariéra, řada Korejců včetně lidí vysoce postavených v organizačním týmu nemluví anglicky. Podle názorů některých českých i zahraničních dobrovolníků navíc neuznává práci členů tzv. IST (International Service Team), tedy mezinárodního týmu dobrovolníků, kterých se na chodu Jamboree podílí přes 9 tisíc a kteří svou účast hradí. Každý z nich za jamboree zaplatil 24 tisíc korun účastnického poplatku a letenku.

Pozici britské výpravy zkomplikovalo také mediální pokrytí Světového jamboree v mezinárodním tisku. Britská média ani agentury nemají na akci na rozdíl od Českého rozhlasu vlastního stálého zpravodaje a i ti, kteří akci navštívili, mohli jen do malé části areálu.

Do částí, kde bydlí účastníci, je organizátoři nepouštějí kvůli bezpečnosti a ochraně soukromí dětských účastníků. Články a reportáže v těchto médiích jsou tak často psané například na základě informací rodičů účastníků. Ti ale mají jen zkreslené informace. I mezi českými skauty se objevila fáma, že na jamboree podlehla britská účastnice zástavě srdce z vedra. Podle organizátorů akce ale v době jejího konání nikdo nezemřel.

Brity a Američany nepřesvědčilo k setrvání ani to, že organizaci jamboree z části přebrali zaměstnanci světové skautské organizace WOSM, která akci zaštiťuje a také korejská ministryně pro genderovou rovnost a rodinu, Kim Hjun-suk. Ta patří mezi korejské skauty a po přijetí nové role se nastěhovala přímo do areálu jamboree, aby mohla přímo dohlížet na změny.

Papež František navštívil Světové dny mládeže v Portugalsku. Čekalo na něj 800 tisíc lidí Číst článek

Pod novým vedením a na základě tlaku nejvyšších představitelů jednotlivých výprav tak do Sae-Man-Geumu, kde se jamboree koná, zamířily například armádní medici na pomoc místní nemocnici. Přijely také dvě stovky klimatizovaných autobusů, které zaparkované slouží k ochlazení účastníků, organizátoři také výrazně posílili úklidové čety, které se starají o sociální zařízení a postupně upravují další nedostatky v areálu.

Do řešení situace se zapojily i špičky jihokorejské politiky. Prezident Jun Sok-jol nařídil poskytnout zmíněné klimatizované autobusy a chladící vozy a uvolnil finanční pomoc ve výši téměř sedmi miliard wonů (120 milionů korun).

Místo skautského srazu pak v sobotu navštívil premiér Han Duk-so. „Vláda použije všechny prostředky, aby zajistila, že se jamboree uskuteční až do konce v bezpečí během vln veder,“ uvedl ministerský předseda. Jamboree má podle plánu skončit 12. srpna.

Horko ve dne v noci

Jen během soboty reportér Českého rozhlasu například zaznamenal nové přístřešky, které dělají stín na frekventovaných místech, instalací nových antén mobilních sítí tam, kde byla v minulosti přetížená, nebo lepší řešení automobilové dopravy v areálu. Česká výprava zaváděné změny vítá, dojem vedení ale je, že často přicházejí pozdě, nebo řeší problémy, které při řádném plánování nemusely vůbec nastat.

V Sae-Man-Geumu, kde se jamboree koná, je rekordní horko. Ve dne teploty šplhají přes 35 stupňů Celsia a příliš neklesají ani v noci, kdy je zhruba 25 stupňů Celsia. Vše přitom doprovází vysoká vzdušná vlhkost, která pocit vedra umocňuje.

Kvůli lehkým formám přehřátí zdravotníci ošetřovali několik stovek účastníků. Drtivou většinu případů lékaři zatím podle informací od pořadatelů řešili jen odpočinkem v klimatizovaných prostorech.

České děti podle zdravotnice výpravy Heleny Kernerové zatím dodržují základní opatření, na které je výprava upozorňovala už před odjezdem, tedy pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy. Některé české oddíly také v sobotu pořádaly se skauty z dalších zemí vodní bitvu.

Brity a Američany nepřesvědčilo k setrvání ani to, že organizaci Jamboree z části přebrali zaměstnanci světové skautské organizace WOSM | Foto: Petr Kalousek | Zdroj: Junák – český skaut

Diplomatická stížnost

Samotné jamboree doprovázejí komplikace už od doby ještě před jeho oficiálním začátkem. Areál totiž ještě v den, kdy měli přijet účastníci (ve věku 14–17 let), nebyl dostatečně připravený. Na mnoha místech byl zaplavený po silných deštích navzdory tomu, že korejští organizátoři slibovali důkladný systém odvodnění.

Naopak nebyla ve všech místech dostupná pitná voda nebo záchody. Proto část výprav, včetně té české, pozdržela některé své účastníky mimo tábořiště o den déle, než bylo plánované. 183 českých skautů ze 420 členné výpravy tak skončilo na kolejích Hankuk University of Foreign Studies, které jim zajistila česká ambasáda.

Ta kvůli stavu přípravy tábořiště společně s dalšími ambasádami států Evropské unie zaslala korejské vládě společnou diplomatickou stížnost. Zdůrazňovaly v ní mimo jiné komplikace a další náklady, které účastníkům korejští organizátoři způsobili.

Skauty v následujících dnech čeká například speciální den zaměřený na kulturní výměny, koncert korejského K-popu, speciální večer zaměřený na korejská jídla nebo závěrečný ceremoniál. Část aktivit, které jsou zavřené kvůli příliš horkému počasí, organizátoři postupně nahrazují jinými, které jsou v počasí na místě bezpečnější.

Jak vypadá situace na Světovém skautském jamboree v Koreji? Je tam horko? Jak se tam mají skauti a skautky z Česka? Jsou v bezpečí? Chystají se odjíždět předčasně jako některé jiné kontingenty? Možná jste zachytili téma v médiích, zde přinášíme informace přímo z Koreje. [1/11] — #SKAUT (@skaut) August 5, 2023