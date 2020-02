Skauti v USA požádali o ochranu před věřiteli. Kvůli případům sexuálního zneužívání čelí stovkám žalob

Organizace v návrhu na bankrot uvedla, že její závazky jsou mezi 100 a 500 miliony dolarů, aktuální kapitál je přitom asi 50 tisíc dolarů – tedy až desettisíckrát méně.

V praxi to znamená, že se případy údajného obtěžování pozastaví. Stovky poškozených zastupuje právník z Los Angeles Paul Mones, podle kterého je to tragédie, protože se organizace k problému nepostavila tak, jak by měla.

Skauti se opakovaně omluvili a ujišťují, že jim na poškozených záleží. Nabízejí pomoc a zároveň jsou pobouřeni chováním jednotlivých vedoucích, kteří zneužívali důvěry malých skautů. Právník obětí Paul Mones ale upozorňuje, že organizace o rizicích dlouho ví, prověřuje je a o podezřelém chování svých vedoucích si sama vede záznamy.

‚Spousta naštvaných lidí‘

K Boy Scouts of America (BSA) se aktuálně hlásí přes dva miliony chlapců a mladých mužů ve věku od pěti do 21 let a podle deníku The New York Times je tento spolek více než celé století „ikonickou součástí“ života v USA.

V roce 2012 ovšem vyšel najevo rozsah jeho problému se sexuálním zneužíváním. Deník Los Angeles Times tehdy publikoval utajované záznamy BSA o nejrůznějších obviněních, což postupně vedlo k identifikaci skoro 8000 pravděpodobných pachatelů a více než 12 000 údajných obětí z let 1944 až 2016.

Skauti byli sexuálně zneužívání svými vedoucími už desítky let zpět, napsal v úterý deník The Guardian. Obvinění ale mohli vznést až po nedávných změnách v zákonech o promlčecí lhůtě sexuálních zločinů.

Kompenzace mohou přesáhnout až miliardu dolarů. Sdružení skautů tak zřejmě bude nuceno prodat část svých velkých majetků včetně tábořišť a turistických tras.

„Je zde spousta naštvaných lidí, kteří nenechají skauty, dokud nepřiznají informace o jejich majetku,“ říká právník zastupující klienty ve sporech s Boy Scouts of America.

K případu se vyjádřil také mluvčí skautů. „Skautské programy budou pokračovat po celou dobu procesu a další následující roky,“ řekl Evan Roberts.

Skautská organizace, která funguje od roku 1910, je jen jednou z amerických institucí, kterou zasáhla velká finanční újma za sexuální zneužívání. Stovky miliony dolarů musely v uplynulých letech vyplatit v USA katolická církev či Pennsylvánská státní univerzita a Michiganská státní univerzita.

Na finance skautů dopadly v poslední době kromě vyrovnání za sexuální zneužívání také problémy kvůli klesajícímu členství. Finanční situaci zhoršilo i schválení zákonů v New Yorku, Arizoně, New Jersey a Kalifornii, které ulehčilo obětem zneužitým v minulosti získat odškodnění.