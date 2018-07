Posledním odpadem na největší skládce světa byly trosky z 11. září. New York ji pomalu mění na park

Sedíme v autě s Eloise Hirschovou, ředitelkou areálu jménem Freshkills Park, který vás dnes už spíš pohladí po duši svou přírodní krásou, než že by týral beznadějí nekonečné hromady odpadků.

Jezdíme křížem krážem kopcovitým terénem plným zeleně a protkaným vodními kanály. Potkáváme ale i těžkou techniku.

Na některých místech se stále pracuje, veřejnosti jsou přístupné jen části parku, a to jen při domluvených exkurzích nebo nárazových akcích.

„Všechno smetí postupně zakrýváme několika vrstvami půdy a izolačních materiálů. Na některých místech vidíte vývody skládkového plynu, který tu měníme na energii pro dvacet tisíc místních domácností,“ přibližuje zpravodaji Českého rozhlasu Hirschová.

Největší skládka světa v newyorské části Staten Island už sedmnáct let nefunguje. Město ji předělává na veřejný park. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Do areálu se newyorský odpad vyvážel 53 let, a když obyvatelé Staten Islandu dosáhli v roce 2001 uzavření smetiště, otevřelo se pak výjimečně ještě jednou. Posledním odpadem, který přijalo, byla část trosek Světového obchodního centra po teroristickém útoku 11. září.

„Když se to stalo, zákonodárci povolili krátké znovuotevření skládky. Od té doby ji kultivujeme a nese to s sebou dva hlavní úkoly. Jedním z nich je ta fyzická, konstrukční práce. Tím druhým je přimět lidi, aby uvěřili, že z páchnoucí skládky může být park. A to opravdu zabere čas,“ doplňuje Hirschová.

„V podstatě je to velký kus otevřené krajiny, kde můžete být v přírodě a zároveň v New Yorku na dohled Manhattanu.“ | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Zastavili jsme na jednom z kopců, pod nohama máme spoustu newyorských odpadků z minulého století. A výhled na bývalou největší skládku světa, která má velikost tří Central Parků.

„V podstatě je to velký kus otevřené krajiny, kde můžete být v přírodě a zároveň v New Yorku na dohled Manhattanu. Lidé sem budou moct chodit běhat, venčit psy, jezdit na kajaku nebo prostě na procházku,“ vyjmenovává Hirschová.

Freshkills Park se bude veřejnosti otvírat postupně. Celý areál bývalé největší skládky světa má být přístupný až v roce 2036, v ten moment se největší bývalé smetiště světa definitivně ocitne na smetišti dějin.

Na smetiste dejin s nejvetsim smetistem sveta! V @nycgov ho predelavaji na park. Poslednimi odpadky tu byly trosky Dvojcat v zari 2001. @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/T3mIUrlBWa — Jan Kaliba (@JanKaliba) 31. července 2018