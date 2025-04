‚Škoda, že zničil a spálil svou reputaci.“ Muskova popularita v USA klesá. Propadly se i zisky Tesly

Trumpova vyjádření jsou matoucí a často si odporují. Záleží na tom, jakou má náladu, říká analytik

„Setkání přispělo k tomu, aby si americký prezident uvědomil, že ho Putin může tahat za nos. To je to, co Ukrajinci chtějí,“ komentuje sobotní schůzku amerického a ukrajinského prezidenta Havlíček.