Škola lichocení. Zelenskyj a evropští lídři jednali s Trumpem tak, jak to má rád
Do Oválné pracovny Bílého domu se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vrátil po půl roce. Přijetí však nemohlo být odlišnější. Z minulého setkání hlava země, která se čtvrtým rokem brání ruské invazi, spěšně odešla. V noci na úterý se ale na sebe se svým hostitelem usmívali a Zelenskyj ještě před usazením šestkrát Donaldu Trumpovi poděkoval. Stejnou taktiku zvolili i evropští lídři, kteří oba státníky později doplnili.
Po setkání Trumpa se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem se zdálo, že americký prezident je na straně Ruska. Zmínil, že Ukrajina bude muset udělat územní ústupky, a odmítl klid zbraní s tím, že chce rovnou mírovou dohodu.
Představitelé Ukrajiny, států Evropské unie a NATO se proto na společné setkání s Trumpem, které proběhlo v noci na úterý českého času, připravili a přišli se strategií, která na Trumpa zabírá – lichotili mu.
„Počínaje Zelenským, všichni přítomní lídři pochopili, že lichotit Trumpovi je nejjistější způsob, jak zabránit ztroskotání jednání,“ píše americký deník The New York Times.
Zelenskyj si oproti běžnému stavu, kdy nosí uniformu jako symbol solidarity s vojáky, což při únorovém setkání v Oválné pracovně Bílého domu nevnímal Trump pozitivně, vzal černý oblek.
Zároveň několikrát svému hostiteli poděkoval. Usmíval se a předal mu i dopis od své ženy Oleny Zelenské pro americkou první dámu Melanii Trumpovou. Ani slovem nezmínil Trumpovo jednání s Putinem, po kterém americký prezident jeho zemi vyzval, že má svolit k územím ústupkům.
„Myslím, že jsme s prezidentem Trumpem vedli velmi dobrý rozhovor. Byl to opravdu ten nejlepší,“ řekl Zelenskyj po jejich osobním setkání. „Nebo, pardon, možná ten nejlepší bude až v budoucnu. Ale byl opravdu dobrý,“ cituje ho deník The Washington Post.
Ve stejném tónu pokračovalo jednání i poté, co se k dvojici připojili lídři Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Finska, Evropské komise a NATO. O několika z nich think-tank Rada pro mezinárodní vztahy dokonce mluví jako o „zaříkávačích“ Donalda Trumpa, tedy jako o těch, kteří vědí, jak s hlavou Bílého domu jednat.
K nim patří například Mark Rutte, generální tajemník NATO, který Trumpa oslovil jako „drahého Donalda“ a řekl, že by „skutečně chtěl poděkovat za jeho vedení,“ cituje Rutteho BBC.
Dalším je finský prezident Alexander Stubb, který s Trumpem hraje golf. Do této skupiny patří také italská premiérka Giorgia Meloniová. Ta prohlásila, že ačkoliv předtím nebyly žádné náznaky, že by Putin chtěl válku ukončit, díky jednání s Trumpem se „něco změnilo“.
„Především dali Trumpovi pocit, že je nejmocnějším člověkem na planetě,“ hodnotí jednání časopis Time.
Bezpečnostní záruky
Jestli to k něčemu povede, není zatím jasné. Donald Trump nebyl příliš konkrétní a stále se drží názoru, že Ukrajina by se neměla stát členem NATO, nevyloučil ani možnost územních ztrát Ukrajiny.
Mluvil ale o možných bezpečnostních zárukách, které by Spojené státy mohly zemi nabídnout a které by mohly kopírovat článek 5 v NATO. Ten říká, že pokud je napaden jeden z členů, jako by byly napadeni všichni, a proto musí ostatní přijít zemi na pomoc. V první linii pomoci by ale měla být Evropa.
„Do týdne nebo dvou budeme vědět, jestli to vyřešíme nebo jestli budou tyto strašné boje pokračovat,“ uvedl podle agentury AP Trump s tím, že se nyní bude jednat o detailech mírové dohody i možného setkání Trump–Zelenskyj–Putin.
Poradce ukrajinského prezidenta, který si nepřál být jmenován, uvedl, že Zelenskyj je s jednáním „velmi velmi spokojený“, cituje ho The Washington Post. Sám si ale není jist výsledkem: „Myslím, že to bude Rusko, kdo řekne ne. Rusové nechtějí de facto NATO dohodu mezi Ukrajinou a evropskými lídry. Nechtějí evropské jednotky o 500 mil blíž k Rusku. To není důvod, proč tuhle válku bojují.“