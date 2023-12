‚Každá hodina, kdy si povídají, je úspěch.‘ Škola v Pittsburghu učí děti v USA češtinu i o kultuře

Pouto k vlasti nebo zemi, odkud pocházeli předkové, bývá pro lidi žijící v jiném jazykovém prostředí hodně silné. Češi v Pittsburghu v americkém státě Pensylvánie si proto před devíti lety založili českou školu. Vyučuje se v ní necelé tři hodiny vždy v sobotu. Dětem českých krajanů ale zdaleka nejde jen o znalost češtiny a její gramatiky. Od stálého zpravodaje Pittsburgh 23:23 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na české škole se neznámkuje a rodiče si ani nepřejí, aby děti dostávaly domácí úkoly (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jitka Benedíková a Petra Virágová jsou učitelky v české škole v Pittsburghu. „Učila jsem sedm let, ale od letošního roku jsem se rozhodla, že učit nebudu. Učila jsem češtinu a zeměpis, ale učíme děti také o svátcích a kultuře. Učila jsem od menších dětí až vlastně po teenagery,“ říká Petra Virágová.

„Já aprobace učitelky nemám, jsem původně biochemička. K učení jsem se dostala, protože mám dva kluky, a když se založila škola, tak mě dobrovolníci, kteří školu zakládali, oslovili, jestli bych nechtěla pomoc. A jsem hrozně ráda se do toho pustila,“ doplňuje ji Jitka Benedíková.

„Školu máme devátým rokem, takže jsem začala učit už před devíti lety hned od začátku a pak před pár lety jsem převzala vedení školy. Teď se starám o její chod,“ dodává.

Seznámení s kulturou

Na škole dbají vyučující kromě základních předmětů hlavně na výuku češtiny a seznámení dětí s českou kulturou.

„Samozřejmě se učí čísla a ostatní základní věci, ale já učím konkrétně tu nejstarší skupinu, což jsou děti na střední škole a osmáci, děti ve věku čtrnáct až šestnáct let. Hodně jsme se zapojili do reálií, do historie z pohledu Evropana, z pohledu českého státu a z pohledu Slovenska, protože tu máme i pár slovenských dětí,“ vysvětluje Petra Virágová.

Dodává s tím, že děti zajímají hlavně témata, která jsou pro ně aktuální. Výkony žáků se přitom neznámkují.

„Ani domácí úkoly nedáváme, protože rodiče domácí úkoly nechtějí. Naše škola, která tady vznikla, hraje obrovskou komunitní roli, že sbližuje lidi a rodiny z České a Slovenské republiky. My to považujeme za obrovský úspěch, že to není jenom škola, ale i komunita,“ říkají učitelky.

„Každá hodina, když děti odcházejí a povídají si spolu, tak je obrovský úspěch. A pro nás je taky obrovský úspěch kemp, který děláme po uzavření školy v květnu nebo na začátku června,“ dodávají.

„Jsme ubytovaný v chatkách. Na poslední kemp nám přijely i rodiny z Floridy, z New Yorku, z Minnesoty. A rodiny, které tady bydlely, se vrací do Pittsburghu. To je také obrovské zadostiučinění, že asi něco děláme dobře,“ uzavírá Petra Virágová.