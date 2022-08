Žáci v Německu se vrací do lavic. Nejlidnatější spolková země zvažuje, že posune začátek výuky

V Německu postupně končí letní prázdniny. Jako první se ve středu vrací do lavic dva a půl milionu žáků v Severním Porýním-Vestfálsku. Tato nejlidnatější spolková země zároveň uvažuje o tom, že by výuka mohla začínat až v devět hodin. K posunutí začátku výuky v Česku se přiklání také ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Düsseldorf 16:01 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V kolik hodin by měla začínat školní výuka? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální ministryně školství Dorothee Fellerová chce uvolnit pravidla pro školy. Doteď musí mít první zvonění mezi 7.30 a 8.30.

Část pedagogů to ale považuje za přežité. Stanice WDR připomíná, že k tomu došla i řada vědeckých studií, podle kterých má mnoho dětí spánkový deficit a pozdější vstávání by prospělo i výuce.

Severní Porýní-Vestfálsko ale ještě formálně nerozhodlo. Plán musí podpořit obce a hlavně dopravní podniky, protože by se změnil čas ranní špičky. Musely by se také upravit jízdní řády všech školních autobusů.

Podle Fellerové by se mělo obecně sázet na odpovědnost jednotlivých škol. Stát by jim měl uvolnit ruce, aby si mohly start výuky přizpůsobit. Někteří rodiče jsou ale proti, protože výuka by odpoledne končila o něco později.

Podle průzkumu veřejnoprávní stanice pro děti Kika mají smíšené pocity i sami žáci. Ti mladší jsou spíše pro změnu, protože by si ráno mohli přispat. Mládež a dospívající by raději zůstali u starého režimu, protože chtějí mít odpoledne více volného času.

Například ve Francii nebo Velké Británii se kvůli tomu už začátek školní výuky posunul. Začíná až kolem 9.00.

Pro posunutí výuky v Česku na 9.00 by byl i ministr školství Vladimír Balaš. „Podle některých studií může brzké vstávání u pubertální mládeže vést až k depresím a psychickým poruchám. Z jedné studie vyplývá, že výsledky dětí, které chodí do školy na půl devátou až devátou, jsou lepší než výsledky dětí, které vstávají brzo,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

Návrh ale získal u jeho spolustraníků jen slabou podporu. Na červencovém sněmu hnutí STAN se líbil zhruba třetině delegátů.