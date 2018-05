Školáci nadšení z vozembouchu i fanfrnochu. V americkém Memphisu zahráli čeští dudáci

Je to hodně zábavný pohled sledovat americké jižany, jak se snaží hrát na české lidové nástroje vozembouch nebo fanfrnoch. Přesně takový se tento týden naskytl při návštěvě festivalu Májový Memphis v Tennessee. Ten je letos tematicky věnovaný Česku a kromě českých podniků, architektury, historie nebo kuchyně se u Mississippi představuje také česká hudba. Pozvánku do tamních škol dostala například Domažlická dudácká muzika. Od stálého zpravodaje Memphis (Tennessee) 19:13 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Festival Májový Memphis v Tennessee je letos tematicky věnovaný Česku a kromě českých podniků, architektury, historie nebo kuchyně se u Mississippi představuje také česká hudba. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Tady na předměstí Memphisu opravdu „žádnej neví, co jsou Domažlice", ale u žáků zdejší základní školy to jen posiluje radost z exotického zážitku.

„Písničky z Chodska a Domažlicka v tom obsazení dudácké hudby, kterou jsme přivezli, to znamená dudy, dva klarinety, housle a basa a ještě představíme pro Ameriku trošku zvláštní nástroje jako je vozembouch nebo fanfrnoch. Ty nástroje se vyskytují i třeba v Bavorsku, po celých Čechách v různých oblastech,“ vysvětluje za dudáky z Domažlic - u rockové kapely bychom řekli její frontman - Kamil Jindřich.

Právě on mezi písničkami nejčastěji oslovuje plnou tělocvičnu na zemi sedících malých Memphisanů a popisuje jim třeba to, jaký je rozdíl mezi dudami ze Skotska a těmi, na které na pódiu hraje Josef Kuneš.

Čeští hudebníci do Memphisu přivezli dudácké písničky z Chodska a Domažlicka.

„Do těch skotských dud se fouká ústy, my dudáci z Čech máme čerpací měch, jiné je i ladění a rozsah toho nástroje,“ přibližuje laikovi základní rozdíly Kuneš.

Dívka jménem Miracle, tedy Zázrak, chodské dudáky chválí, jejich muzika se jí líbí, je prý občerstvující a nic podobného ještě nikdy neslyšela. Vedle ní sedí Jennifer a říká, že česká lidová hudba zní krásně, tak starodávně.

Je pozoruhodné, jak se děti nechávají českými muzikanty okamžitě strhnout a nenuceně začínají tleskat do rytmu. Fenomenální úspěch mezi malými diváky zaznamenal fanfrnoch. Pak následoval vozembouch – o jeho vyzkoušení se hlásila celá tělocvična.

Zahrála si nakonec nejstarší členka učitelského sboru. „Bylo to báječné! Úplně mě to zaneslo zpátky do Československa. Miluju tuhle hudbu, je to fakt zábava. Dívejte, jak si to užívají ty děti. A hrát na vozembouch bylo jednoduché!“ říká po svém bleskovém vystoupení Virginia Hopkinsová.

Obzvlášť si tuhle návštěvu českých dudáků ve městě Elvise Presleyho pochvaluje ředitelka školy Angela Askewová.

„Vyhráli jsme tohle představení v loterii, zájem mělo hodně škol v oblasti a nás komise festivalu vybrala jako jednu ze sedmi, kde dudáci zahrají. Jsme nadšení, protože rádi poznáváme cizí země, a když pro letošek Memphis zvolil Česko, přišlo nám to vzrušující. Tím spíš, že k nám přišli muzikanti a předvedli české tradice z první ruky. Je hezké číst o tom v knížkách nebo se podívat na video - ale tohle je reálný život!“ popisuje.

