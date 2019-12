Most mezi Skotskem a Severním Irskem – utopie, nebo řešení brexitu? Dublin se plánu nebrání

Zabránit vzniku pevné hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem a zároveň zamezit vztyčení hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království je největší dilema, s nímž se vláda v Londýně kvůli brexitu potýká. Londýn si proto pohrává s myšlenkou vybudovat mezi Skotskem a Severním Irskem most o délce nejméně 34 kilometrů. Ambiciózní plán nevylučuje ani irský premiér Leo Varadkar, odmítá ale, aby náklady nesla Evropská unie. Londýn/Dublin 7:05 28. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Londýn zvažuje vybudovat most mezi Skotskem a Severním Irskem. Öresundský most spojující Kodaň se švédským městem Malmö (na fotce) je předkládán jako vzor. | Foto: Fotobanka Stock.xchng, Lars Sundström

O možné stavbě mostu, který by Spojil Skotsko a Severní Irsko, už v polovině září informovala britská stanice Channel 4 News.

Podle ní dal britský premiér Boris Johnson ministerstvům financí a dopravy za úkol, aby vypracovaly analýzu nákladů a rizik spojeným s ambiciózním projektem – včetně zbytkům munice, která v Irském moři zůstala po druhé světové válce.

Syrská válka, nástup Trumpa i Fukušima. Deset událostí končící dekády, které změnily svět Číst článek

K návrhu, který má podporu také severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), se Johnson vrátil minulý týden. „Je to velice zajímavý nápad… Podívejte se na prostor mezi těmito dvěma ostrovy,“ prohlásil před poslanci premiér, který o rodící se myšlence hovořil i se svým irským protějškem Leo Varadkarem.

Předseda vlády v Dublinu se nyní nechal slyšet, že návrh „stojí za prozkoumání“, odmítá ale, aby ho financovala Evropská unie. Právě to se podle něj v jednom z jejich rozhovorů snažil „napůl vážně, napůl ve vtipu“ prosadit Boris Johnson.

„V tom okamžiku (Johnson) navrhnul: ‚Ne, ne, zaplatí to Evropská unie.‘ To se ale rozhodně nestane, protože Severní Irsko ani Skotsko v Evropské unii nebudou,“ řekl ve čtvrtek Varadkar podle zpravodajského webu EUobserver.

(Ne)proveditelný projekt?

Jak v září upozornila britská BBC, možnosti výstavby jsou dvě. Most by buď spojil skotské město Portpatrick a severoirský Larne, nebo by vedl ze skotského Campbeltownu do města Antrim.

Na Krym dorazil po novém mostě první vlak z Ruska. Kyjev zahájil stíhání za nezákonné překročení hranic Číst článek

První varianta Portpatrick-Larne je ale skloňovanější a hovoří o ní i samotný Johnson – podle něj by projekt „stál jenom 15 miliard liber“, tedy zhruba 450 miliard korun. Podle některých odborných odhadů by se ale náklady mohly vyšplhat i přes 20 miliard liber.

Cena ale není jediným kamenem úrazu. Kvůli tunám munice v Irském moři (hlavně v nejhlubším místě zvaném Beaufort's Dyke) a obtížnosti výstavby někteří experti na plán hledí s velkou skepsí. Za stěží proveditelný stavbu mostu označil jeden z nich už loni v říjnu, kdy Johnson hovořil o možnosti výstavby mostu poprvé.

„Bylo postaveno hodně dlouhých mostů, žádný z nich ale nevedl přes tak široký, hluboký a bouřlivý pás vody,“ upozorňuje v otevřeném dopise zveřejněném v deníku The Times s tím, že značná část této oblasti je hluboká přes 300 metrů.

Most by tak musel stát na nejméně 30 stožárech o délce vyšší, než je Eiffelova věž. I proto by projekt „byl realizovatelný asi jako stavba mostu na Měsíc“, píše se v dopisu.

Švédsko s Dánskem jako vzor

Zatímco jedni projekt kritizují, jiní považují stavbu mostu, který by délkou předčil i 19 kilometrů dlouhý Krymský most otevřený v roce 2018, za realizovatelnou.

Mezi velké zastánce se řadí i skotský inženýr Alan Dunlop, který je zároveň jedním z iniciátorů projektu.

Země je brutálně rozdělená a propasti se prohlubují. Komentátor Hošek o povolební Británii Číst článek

„Most spojující Skotsko a Spojené království s Irskem je projekt vhodný pro 21. století a je o něj velký mezinárodní zájem. Letos jsem o něm hovořil s kolegy ve Spojených státech a během návštěvy v Austrálii a Číně,“ řekl Dunlop pro skotský server The National s tím, že Skotsko má dostatečné inženýrské a architektonické kapacity na to, aby si s takovým úkolem dokázalo poradit.

Možnou realizaci projektu tak nyní nevylučuje ani irský premiér, podle kterého by taková myšlenka mohla být „uskutečnitelná“.

„Vím, že lidé mají tendenci podobné věci rychle smést ze stolu, stejně tak ale zpočátku odmítali Eurotunel – myšlenku vybudovat tunel mezi Francií a Británií. Ale vím, co vidím, když koukám na most mezi Dánskem a Švédskem… Je to něco mimořádného,“ prohlásil ve čtvrtek Varadkar s odkazem na Öresundský most spojující Kodaň se švédským městem Malmö otevřený v roce 2000.

„Myslím si proto, že se musíme alespoň podívat na to, zda je to technicky proveditelné a kolik peněz by to stálo,“ dodal irský premiér.