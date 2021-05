Ve Skotsku budou volit i Češi. ‚Fascinuje mě občanská angažovanost, lepí si plakáty do oken,‘ říkají

Skotové ve čtvrtek volí zástupce do národního parlamentu. Hlavním tématem voleb je skotská nezávislost na Velké Británii. Nejen vládnoucí Skotská národní strana totiž požaduje vypsání nového referenda o nezávislosti. To ale zatím Londýn odmítá, podle premiéra Borise Johnsona by se mohlo konat nejdříve v roce 2055. To se ale může změnit, pokud bude volání po nezávislosti ve volbách dostatečně silné. Ve Skotsku bude volit i tamní česká komunita. Edinburgh 9:16 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skotové ve čtvrtek volí zástupce do národního parlamentu | Foto: Russell Cheyne | Zdroj: Reuters

Ve Skotsku žije asi deset tisíc Čechů a právě na ně se obrací video, které na krajanských stránkách vytvořily Veronika s Kristýnou. „Jsem dostala nápad, že bych chtěla trochu motivovat komunitu, aby šla volit. Tak jsme vytvořili video. Tam jsme vysvětlili, jak volit ve Skotsku, co je na výběr,“ říká Radiožurnálu Veronika McLeodová, ředitelka České školy ve Skotsku.

Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromíra Marka

Průvodkyní videoklipem je Kristýna. „Mám třeba vidinu toho, že tady minimálně ještě dalších deset let budu. Momentálně děláme byznys, takže bych se chtěla podílet na budoucnosti Skotska,“ vysvětluje Kristýna Vágaiová, která sama sebe označuje za politickou aktivistku.

Ve Skotsku žije skoro deset let a líbí se jí, jak tam lidé volby silně prožívají. „Mě fascinuje jejich občanská angažovanost v tom smyslu, že si lepí plakáty stran do oken, takže oni dělají kampaň, což je super. Podle toho, co je ve většině oken, tak jsou to SNP nebo Greeni,“ říká Kristýna.

Na jejích oknech ale nic není. „Vím, koho budu volit, ale asi to nedávám tolik najevo,“ vysvětluje Kristýna.

V Česku cizinci nevolí

Jednou z Češek, které budou dnes rozhodovat ve skotských volbách je Martina. „Snažím se volit v každých volbách, ve kterých můžu. Můžou být důležitější, protože jde o referendum o skotské nezávislosti. Ale pro mě je to volba jako každá jiná,“ říká.

Tím, že je to v cizí zemi, je to podle ní trochu zajímavější. „Můžu volit i tady a to je super. To v Čechách nejde, aby cizinci, kteří tam sice žijí, ale nejsou občané, aby volili,“ dodala.

Ve čtvrtečních volbách stojí proti sobě dva bloky. Na jedné straně Skotská národní strana, Zelení a nová strana Alba. Ty chtějí nové referendum o nezávislosti Skotska. A liší se jen v tom, jak rychle by se mělo konat.

Na druhé straně skotští konzervativci, labouristé a liberální demokraté, tedy strany, které působí v celé Británii, trvají na dalším setrvání Skotska ve Spojeném království. Průzkumy veřejného mínění lehce preferují blok separatistů.

Kristýna Vágaiová (vpravo) a Veronika McLeodová natočily videioprůvodce skotskými volbami | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím si, že každý národ má právo na sebeurčení. A pokud to tak cítí, tak by do toho měli jít i za cenu toho, že třeba budou pár let hubenější. Jde o to, jestli si to dokážou představit a mají to naplánované. Doufám, že jo,“ uzavírá Kristýna.

Čtvrteční volby jsou ale jen první krok k případnému referendu. To ale Skotové nemohou pořádat bez souhlasu celonárodního parlamentu, tedy londýnského Westminstreru.