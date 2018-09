New York Times: Julija Skripalová přijela do Británie pro otcovo požehnání před svatbou

Julija Skripalová v březnu přijela do Velké Británie, aby otci Sergejovi oznámila, že se bude vdávat za dlouholetého přítele Stěpana Vikejeva, napsal list The New York Times. Dvojice byla otrávena nervově paralytickou látkou Novičok, přičemž Britové z činu viní Rusko. Bulvární deník The Daily Mirror uvedl, že vyšetřovatelé kromě dvou agentů vojenské rozvědky GRU podezřívají z podílu na činu další čtyři Rusy.

Londýn/New York 11:30 11. září 2018