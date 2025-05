Skryté pozadí války na Ukrajině. ‚Spojené státy se zapojily více, než se předpokládalo,‘ říká novinář

„Spojené státy se zapojily do vojenských operací na Ukrajině daleko víc, než se dosud předpokládalo.“ To je lakonické shrnutí obsáhlého materiálu, který vyšel v březnu 2025 v americkém deníku The New York Times. Vychází z víc než tří stovek rozhovorů, které vedl novinář Adam Entous s vládami, velením armád a zpravodajskými službami v Evropě a Spojených státech o povaze partnerství Američanů s Ukrajinci při postupu proti ruské armádě. Na Východ! Praha/Washington 23:50 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Entous, novinář The New York Times | Foto: Zbyněk Pecák | Zdroj: CNC / Profimedia

Podcastu Na Východ! poskytl Adam Entous exkluzivní rozhovor, v němž více rozebírá některá svoje zjištění.

V dokumentu na serveru The New York Times Entous nedávno odkryl, do jaké míry na Ukrajině spolu bojuje Rusko a Spojené státy, jak vypadá americko-ukrajinská spolupráce a kdy bylo podle všeho z ruské strany dosud největší riziko nasazení jaderných zbraní.

Josef Pazderka a Ondřej Soukup připomínají i starší texty Adama Entouse a informace z rozhovoru s ním komentují a dodávají jim kontext pro českého posluchače.

Poslechněte si celý rozhovor.