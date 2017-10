Skupina zdravotníků v Polsku drží hladovku za vyšší platy. Přidáno dostali naposled před osmi lety

Desátý den trvá protestní hladovka polských lékařů. Drží ji skupina zdravotníků v jedné z varšavských nemocnic kvůli podfinancovanému zdravotnictví a nízkým platům. Tisíce dalších se k nim přidaly symbolicky - do práce nosí pod pláštěm protestní tričko, nebo šli darovat krev. Lékaři hladovku krátce přerušili - to když polská premiérka Beata Szydłová souhlasila s jednáním. Schůzka podle nich ale nepřinesla očekávané výsledky. Varšava 18:40 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doktor (ilusr. foto) | Foto: Fotobanka RGBStock

Řeč je o atestovaných lékařích pracujících ve veřejných nemocnicích. Ministerstvo zdravotnictví jim naposledy přidalo v roce 2009. Měsíčně berou podle délky praxe od v přepočtu 19 do 21 tisíc korun hrubého. Specialisté v nedostatkových oborech zhruba o 2,5 tisíce korun více.

Polsko dává na zdravotnictví nejméně v EU

Polským lékařům nevadí jen nízké platy. Peníze podle nich chybí všude. Pokud se podíváme do statistik Evropské komise, Polsko patří k zemím, které na zdravotnictví dávají v poměru k HDP nejméně v Evropské unii, hůře je na tom už jen Pobaltí a Rumunsko.

Polská premiérka Beata Szydłová původně nabídla, že vláda navýší výdaje na zdravotnictví o 6 % do roku 2025. To je podle protestujících lékařů pozdě. Premiérka je proto ochotná uvažovat i o rychlejším tempu, pozvala je proto do pracovní skupiny, která má připravit konkrétní návrhy.

Polská premiérka Beata Szydłová ze strany Právo a spravedlnost v srpnu 2017 | Zdroj: Reuters

„Já myslím, že je to velmi dobrá nabídka. Ještě nikdy se nestalo, aby vláda pozvala představitele nějakého povolání, aby se přímo podíleli na řešení týkajících se platů a dalšího financování. Jsou to mladí lidé, kteří se budou podílet na dalším směřování zdravotnictví. Proto chceme, aby se rozhodování účastnili,“ uvedla premiérka Szydłová s tím, že návrhy by měly vzniknout do poloviny prosince a zvyšování platů by se mělo týkat nejen lékařů, ale i dalšího zdravotnického personálu.

Protestující lékaři ale nabídku odmítli. Nechtějí dále čekat, změny podle nich musí přijít co nejrychleji. Navýšení výdajů chtějí dosáhnout do tří let, kromě vyšších platů žádají také omezení byrokracie, více pracovních míst a zkrácení front v ordinacích.

Prakticky okamžitě po schůzce s premiérkou dvacítka lékařů ve varšavské dětské nemocnici proto obnovila hladovku a dál pokračuje v protestu.