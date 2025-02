Hackeři ukradli data z firmy, která prodává informace o poloze lidí. Sbírala je i z českých aplikací

Informace o tom, kde se pohybují uživatelé a uživatelky seznamky Tinder, sportovní aplikace MyFitnessPal a řady dalších služeb včetně těch českých, sbírala americká firma Gravy Analytics. Používala k tomu systémy pro zobrazování reklamy na mobilních telefonech. Informace pak prodávala reklamním společnostem i bezpečnostním složkám.

Při kyberútoku na začátku letošního roku se neznámým pachatelům podařilo odcizit databázi se záznamem pohybu milionů lidí, zločinci následně data nabídli k prodeji na ruském kyberkriminálním diskusním fóru.

Your mobile apps are sharing your location with companies like Gravy Analytics.



For instance, here are the locations of Tinder users in the UK. pic.twitter.com/qPjIIRi4pS