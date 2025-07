Slibovali zveřejnění, teď popírají jejich existenci. ‚Epsteinovy seznamy‘ rozvracejí Trumpovu základnu

Nejbližší Trumpovi spolupracovníci před volbami slibovali zveřejnit takzvané Epsteinovy seznamy, dokumenty zajištěné při vyšetřování bývalého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ty jsou předmětem řady konspiračních teorií i podezření, že obsahují jména vlivných politiků, potenciálně i samotného amerického prezidenta. Trumpovi lidé nyní ale otočili a říkají, že žádný seznam neexistuje. Washington 6:20 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie bývalého finančníka Jeffreyho Epsteina pořízená pro registr sexuálních násilníků (28. března 2017) | Foto: Handout | Zdroj: Reuters

Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu ve své vazební cele v roce 2019. Čelil tehdy obvinění, že nechal převážet desítky mladých žen na svůj soukromý ostrov na Panenských ostrovech a zprostředkovával s nimi sex svým hostům nebo je sám sexuálně napadl. Řada dívek byla nezletilých.

Maxwellová se odvolala proti 20 letům vězení. Napomáhala Epsteinovi zneužívat dívky Číst článek

Epsteinovo soukromé letadlo si dokonce v bulvárním tisku vysloužilo cynickou přezdívku „Lolita expres“.

Mezi delikventovými vlivnými známými byl například britský princ Andrew a expremiér Tony Blair, americký exprezident Bill Clinton, mediální magnáti Rupert Murdoch a Michael Bloomberg nebo současný americký prezident Donald Trump.

Ačkoliv se u žádného z vlivných Epsteinových známých neprokázalo, že by se při návštěvách na Epsteinově ostrově Little Saint James nebo v jeho sídle ve floridském Palm Beach dopustili sexuálního násilí, Trumpovi blízcí spolupracovníci před loňskými volbami slibovali zveřejnění takzvaných Epsteinových seznamů. Z těch mělo vyplynout, kdo měl na Epsteina vazby a jakého charakteru.

Konspirační teorie

Téma je obzvlášť citlivé pro tu část Trumpových podporovatelů, která tíhne ke konspiračním teoriím. Z nich ty nejextrémnější vycházejí ze spolku QAnon a tvrdí, že osobnosti Demokratické strany, jako třeba exministryně zahraničí Hillary Clintonová, vedou tajný spolek pedofilů.

Sám Trump býval v 90. letech Epsteinovým přítelem. Po Epsteinově smrti v roce 2019 už jako prezident řekl, že se s Epsteinem kvůli vzájemnému sporu nebavil už 15 let. V roce 2002 Trumpa citoval magazín New York, kde pro článek o Epsteinovi řekl, že je „skvělý chlap“.

„Je s ním ohromná zábava. Taky se říká, že má rád krásné ženy stejně jako já. A mnoho z nich je z těch mladších. O tom není pochyb – Jeffrey si užívá svůj sociální život,“ citoval magazín Trumpa.

Že se Trumpovo jméno nachází na údajném Epsteinově seznamu, prohlásil v červnu miliardář Elon Musk na síti X, když si oba muži na internetu začali vyměňovat slovní útoky. Prohlášení nepodložil žádným důkazem a do druhého dne jej smazal.

‚Mám ten seznam na stole‘

„Ministerstvo spravedlnosti bude zveřejňovat seznamy klientů Jeffreyho Epsteina? To se skutečně stane?“ tázal se současné ministryně spravedlnosti Pam Bondiové moderátor Fox News letos v únoru. „Mám je právě teď na stole k projití… takové bylo nařízení prezidenta Trumpa,“ odvětila Bondiová. Nedávno ale otočila, žádné seznamy prý neexistují.

Soud odtajnil první várku dokumentů z Epsteinovy kauzy. Opět zmiňují jméno britského prince Andrewa Číst článek

Po zveřejnění volal už v roce 2021 současný americký viceprezident J. D. Vance: „Pamatujete, když jsme zjistili, že naši nejbohatší a nejvlivnější lidé jsou napojení na chlapa, co organizoval převážení dětí pro sex? A pak záhadně zemřel ve vězení? A teď o tom prostě nemluvíme“.

Později Vance poznamenal, že „pokud jste novinář a nekladete o tomhle případu otázky, měli byste se za sebe stydět.“

V posledních dnech Vance na rozdíl od Trumpa, Bondiové a dalších Epsteinovu kauzu nekomentoval. Americká média však ve velkém poukazují na jeho současné mlčení s tím, že ho „dohánějí minulá vyjádření“.

Nejvíce paradoxní obrat ve veřejných prohlášeních však nastal u Kashe Patela, současného ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) jmenovaného Trumpem.

Patel v roce 2023 tvrdil, že FBI údajný Epsteinův seznam nechce zveřejnit kvůli tlaku vlivných politiků a podnikatelů, kteří na něm jsou. Nyní je Patel společně se zmíněnou ministryní Bondiovou a svým zástupcem Danem Bonginem v Trumpově administrativě hlavní tváří prohlášení, že není co zveřejnit, protože žádný seznam klientů Epsteina neexistuje.

„Systematické prošetření neodhalilo žádný inkriminovaný ‚seznam klientů‘. Nenašly se také žádné důkazy, že by Epstein prominentní osoby vydíral,“ stojí ve zprávě zveřejněné FBI minulý týden.

Některé ze spekulací kolem Epsteinova případu hovoří o tom, že odsouzený měl ve svém sídle na ostrově rozmístěné skryté kamery, které jeho vlivné hosty zachytily při kompromitujících scénách. Epstein měl údajně materiál použít pro případné vydírání.

Neutichající pozornost upřená na kauzu domnělých Epsteinových seznamů začala frustrovat i Donalda Trumpa.

„Co se to děje s mými ‚kluky‘ a v některých případech ‚holkami‘?“ napsal Trump o víkendu na svoji síť Truth Social. „Máme PERFEKTNÍ vládu… a ‚sobečtí lidé‘ se ji snaží ublížit kvůli chlapovi, který nikdy nezemře, Jeffreymu Epsteinovi. Proč dáváme pozornost Seznamům napsaným (vlivnými demokraty)?“

Prezident se rovněž vložil do novinářského dotazu na tiskové konferenci vlády, který mířil na ministryni spravedlnosti Bondiovou. „Vážně skutečně pořád mluvíte o Jeffreym Epsteinovi?“ rozčílil se Trump na novináře.

Jeho rozhořčení se stupňovalo ve středu, kdy ty své podporovatele, kteří kauzu řeší, označil za „slabochy“, kteří „skáčou na kecy demokratů“.

Alex Jones v slzách

Jenže popsané obraty vyvolávají nespokojenost a rozhořčení v Trumpově voličské základně.

V posledních dnech bylo patrné nejen mezi konzervativně orientovanými influencery na sociálních sítích, ale třeba i na sjezdu konzervativců ve floridské Tampě.

„Kolik z vás je spokojených s vyšetřováním Epsteinových seznamů? Můžete zatleskat?“ tázala se zčásti mlčícího a zčásti bučícího sálu moderátorka Laura Ingrahamová. „A kolik z vás je nespokojených?“ doplnila moderátorka a ozval se bouřlivý potlesk.

Zaplatí miliony dolarů, vinu ale nepřizná. Banka JPMorgan vyřešila žalobu ohledně Epsetina dohodou Číst článek

Krajně pravicový konspirační teoretik Alex Jones minulý týden v reakci na zprávu FBI o neexistujícím seznamu sdílel svoji reakci na síti X, kde byl na pokraji slz.

Proti ministryni spravedlnosti Bondiové se postavila i Laura Loomerová, krajně pravicová influencerka, která je blízká Trumpovi nejméně od roku 2023, kdy zintenzivňoval svoji prezidentskou kampaň.

„Měli bychom mít zvláštního poradce, aby provedl nezávislé vyšetřování nakládání s Epsteinovými seznamy… a možná to i vzít z rukou Bondiové,“ řekla serveru Politico.

Přiznat chybu, nebo lež

O rozvratu ve skupinách Trumpových voličů se hovořilo od prezidentovy inaugurace letos v lednu už několikrát, naposledy v souvislosti s americkým úderem na íránská jaderná zařízení.

Případ Epsteina se však zásadně liší v tom, že podrývá Trumpem kultivovanou personu člověka, který se nebojí říkat nepříjemné věci nahlas, který se staví proti zbabělcům a je hlasem lidu, komentuje vývoj Politico.

Poté, co Trumpova administrativa a FBI oznámily, že žádný seznam klientů odsouzeného sexuálního devianta neexistuje, se na sociálních sítích ve velké míře množí hlasy volající po úplném zveřejnění všech dokumentů týkajících se vyšetřování Epsteina.

Stanice metra v New Yorku se ocitly pod vodou. ‚Je to frustrující. Lidi chtějí domů,‘ říká cestující Číst článek

To podle právníka blízkého Trumpovu hnutí MAGA (Make America Great Again, Udělejme Ameriku znovu skvělou) Mikea Davise však není možné. Spisy podle něj obsahují řadu materiálů, které si soudní porota vyslechla za zavřenými dveřmi, explicitní popisy sexuálního násilí a citlivé údaje.

„Ministerstvo spravedlnosti, včetně FBI, nemá důkazy, o kterých si mnoho lidí myslelo, že je má,“ poznamenal Davis.

Vlivný moderátor blízký Republikánské straně Tucker Carlson pak v úterý ráno v rozhovoru s NBC News řekl, že „nevěří, že (vláda) má relevantní informace o sexuálních zločinech Jefreyho Epsteina“.

„A raději, než aby to přiznala, udělala Pam Bondiová spoustu absurdních prohlášení v televizi, které neměla čím podložit. Současné pobouření je toho výsledkem,“ poznamenal Carlson.

Přístup Trumpovy vlády k Epsteinově kauze kritizuje i řada demokratů. Server Politico získal přístup k internímu přístupu Demokratické strany, podle něhož se 70 procent voličů domnívá, že „úřady zadržují informace o vlivných lidech napojených na Epsteina, včetně 61 procent Trumpových voličů“.

V Kongresu se množí zákonodárné iniciativy, které požadují úplné zveřejnění dotyčných spisů. Příslušný návrh zákona naposledy předložil demokratický kongresman z Pensylvánie Ro Khanna, v úterý dopoledne ale narazil na odpor republikánů ve sněmovním výboru.

Demokratický kongresman za Georgii Hank Johnson dokonce s kytarou přetextoval populární píseň tak, že obsahuje rýmy jako „Trump’s howling at the moon … release the Epstein files soon”, tedy „Trump vyje na měsíc … brzy vydejte Epsteinovy seznamy“.