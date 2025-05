Slibují, co prezident nemůže splnit. Polští kandidáti na prezidenta hlásají program svých stran

Do konce mandátu polského prezidenta Andrzeje Dudy zbývají necelé tři měsíce, a tak Poláci v neděli zamíří k volebním urnám. Ze třinácti kandidátů vyberou dva. Výsledky budou jisté po 1. červnu. Témata kampaně letos neurčují jen kandidáti dvou hlavních stran – Občanské koalice a Práva a spravedlnosti. Poláci k těmto stranám hledají alternativy, a tak se více zajímají o to, co nabízí ostatní, bez ohledu na to, zda je to v kompetencích prezidenta.

„Bezpečnost... naneštěstí to je dnes to nejdůležitější téma. Za hranicemi – na Ukrajině – máme válku. A tak máme strach o budoucnost našich dětí. Chceme, aby žili ve svobodném kraji, aby nemuseli utíkat do jiných zemí nebo hledat úkryty. Aby nebylo normální možností, že přijdou o život,“ vypráví paní Gabrysza, která se rozhodla odevzdat hlas v obou kolech kandidátovi Občanské koalice Rafałovi Trzaskowskému.

Připouští, že je jí sympatičtější levicová kandidátka na prezidenta Magdalena Biejatová. Obává se ale, že by to byl „vyhozený hlas“. Biejatová totiž podle průzkumů může počítat s pěti až šesti procenty hlasů.

Téma bezpečnosti je hlavním tématem prezidentské kampaně od jejího začátku. Přestože se kandidáti navzájem liší v pojetí bezpečnosti, řídí se zároveň náladami společnosti – chtějí udržet silné vztahy se Spojenými státy a ostatními členy Severoatlantické aliance, vyzdvihují potřebu vyšších investic do domácí zbrojní výroby, slibují ochranu hranic a odmítají vyslání polských jednotek na Ukrajinu.

Akorát kandidátka Joanna Senyszynová by přestala vydávat 5 procent HDP na zbrojení a investovala by je každoročně do systému ochrany zdraví, který v Polsku kolabuje. Situace na Ukrajině podle ní spěje k míru a válka se tak nerozšíří. Jediný otevřeně proruský kandidát Maciej Maciak by zase přestal nakupovat vybavení a munici pro armádu v zahraničí. Zbrojení obecně podle něj jen podněcuje napětí ve světě.

Prezidentské kompetence

Prezidentská kampaň v Polsku připomíná spíš tu parlamentní. Většina kandidátů se řídí programem svým stran a nabízí řešení, na která prezident nemá pravomoci.

Například Sławomir Mentzen z krajně pravicové Konfederace chce radikálně snížit daně, což se líbí specialistovi na internetové kampaně Bartoszovi. „Vidíme, jak moc je naše ekonomika regulovaná. A Mentzen to chce změnit. Chce, aby stát přestal zasahovat do podnikání, a chce volnou ekonomiku,“ říká Bartosz.

„Taky chce ulevit občanům a snížit daně. A taky chce chránit naši historickou pravdu a chce se více angažovat v exhumaci polských obětí masakrů na Volyni. Dokončí ten proces,“ vyjmenovává body programu kandidáta Konfederace.

Sławomir Mentzen je ale i nyní během své kampaně kritizován za přístup k interrupcím. V zemi, kde platí jedny z nejpřísnějších pravidel pro legální přerušení těhotenství, by zákrok zrušil úplně.

Odmítá, že by polská interrupční politika vedla k demografické krizi a Bartosz s ním souhlasí: „O interrupcích se nechci moc bavit. To je záležitost svědomí každého člověka. Pro mě je důležitější, že Mentzen ženám nabízí ekonomickou svobodu a nízké daně.“

Podobný názor zastává velká část voličů i voliček Sławomira Mentzena a Konfederace obecně. Interrupce pro ně není téma. Buď z důvodu, že sami zastávají konzervativnější přístup k otázkám rozdělení rolí v domácnosti, k mateřství, ale i k víře. Anebo zkrátka vidí narovnávání práv žen v pobídkách, které mají spojené s nízkým daňovým zatížením a svobodnějším podnikáním.

Co trápí mladé?

Toto téma je zase naopak důležité pro Sandru. Mladou obyvatelku Varšavy, která se prezidenta chystá volit poprvé. „Myslím, že ženy mají strach založit rodinu. Když se ukáže, že plod má nějakou vadu, která ohrožuje život ženy, tak lékaři stejně nechtějí pomoct. Proto mnoho žen raději nezakládá rodinu. Dokud se práva žen nezmění, to pak žádná pobídka, jako příspěvek na děti, to nepomůže." Jediný, kdo podle ní slibuje změnu, je Magdalena Biejatová.

Liberalizace interrupce je tradičně tématem polské levice, která jím přitáhla voliče už v parlamentních volbách v roce 2023. Ale v prezidentských volbách se ho nyní chopil i kandidát Třetí cesty Szymon Holownia.

Maršálek Sejmu (předseda sněmovny) Holownia je mezi kandidáty jediný, kdo vede prezidentskou kampaň. Například slibuje, že neomilostní žádného politika. Také se distancuje od politického programu svého politického uskupení Třetí cesta, které je jinak v otázkách interrupcí konzervativní.

Sám Holownia je zastáncem takzvaného interrupčního kompromisu, který v Polsku platil do rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2020. Ve své kampani ale navrhuje vyhlásit v otázce liberalizace interrupce referendum.

„Mě teď nejvíce zajímá téma, které je velkým problémem, a to je nedostupnost bydlení,“ vypráví student IT Oskar.

„Je málo bytů. A málokterý mladý člověk si může dovolit platit za takový byt. Nejen studenti, co odchází do měst na studia, ale i po studiích. Najdete si práci, ale mzda vám kolikrát nestačí ani na nájem,“ říká s tím, že se mu líbí programy dvou levicových kandidátů: Magdaleny Biejatové a Adriana Zandberga, kteří chtějí budovat dostupné komunální byty, anebo snížit profit bank z hypoték.

Oskar je ale otevřený všem volbám. Dívá se na politické debaty, a pokud kandidáti mají mítink někde v okolí, jede se na něj podívat. Jak říká, chce si na kandidáty, strany a jejich politiku udělat názor sám.

Klid a normál

Paní Krystyna žije v Grojci, kam se s manželem přestěhovala za prací. Je učitelkou, ale chce si nechat pro sebe, na jakém typu školy. Z velkého města odešla kvůli údajné protekci v zaměstnávání. Na dobrých školách podle ní není možné najít místo, pokud uchazeč nemá známosti.

Navíc si myslí, že s učiteli je zle zacházeno. „Vezměte si osnovy. Nová vláda dělá vše pro to, aby naše děti uměly vyjmenovat deset pohlaví, ale neznaly naše světoznámé básníky. Změn ve školství je moc a nejsou to zdravé změny,“ říká a dodává, že jen Karoł Nawrocki, kandidát podporovaný Právem a spravedlností, to může změnit.

„Popravdě, myslím, že každé téma je důležité. Naše víra a církev, školství, Národní fond zdraví a systém zdravotní péče, národní bezpečnost. Prezident může udělat něco v každé oblasti. A pro každého z nás je důležité něco jiného. Taky máme různé názory, jiné potřeby, ale všichni potřebujeme cítit, že jsme důležití a nikdo na nás nezapomněl. Takže bych si přála, aby prezident v tom našel své poslání, aby dokázal oslovit všechny,“ říká Ola.

Podobně mluví i povoláním sestra na traumatologii Katarzyna a její dcera, studentka farmacie Elisa. Podle nich Poláci potřebují už konečně klid a tedy prezidenta, který bude přijatelný pro všechny a bude schopný jednání a kompromisu. „Je tolik věcí, co nás trápí, co se kolem nás děje. A všichni už jsou unavení tím, co se u nás v politice děje. Potřebujeme za prezidenta někoho, kdo bude smiřovat,“ říká Katarzyna.

Prezident, který dokáže oslovit všechny. Mnoho voličů se ale při svém výběru vymezuje proti jiným kandidátům a jejich stranám. A buď chtějí návrat k takzvané normálnosti, která podle nich panovala před změnou vlády v roce 2023 (po osmi letech vlád se stranou Právo a spravedlnost v čele se k moci dostala koalice vedená Občanskou koalicí), anebo už se nikdy k takovým pořádkům vrátit nechtějí.