Slídili doma i za hranicemi. Uniklé dokumenty ukazují, jak Čína využívá nestátní hackerské skupiny

Čína využívá ke kyberšpionáži i soukromé hackerské společnosti. Vyplývá to z uniklých dokumentů, o kterých informoval The New York Times. Z nich vyplývá, že cílem operací měly být zejména asijské země, konkrétně například Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong, Malajsie, Nepál, Myanmar nebo Indie. Podle amerických představitelů měla ale kampaň cílit i na americkou vládu a infrastrukturu.

Peking 15:02 22. února 2024