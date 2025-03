Slovensko má slintavku a kulhavku ve třech chovech. Nákaza se v zemi potvrdila poprvé po půlstoletí

Ve třech chovech skotu na jižním Slovensku byla oficiálně potvrzena slintavka a kulhavka, tedy velmi nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků. Uvedl to slovenský ministr zemědělství Richard Takáč. Nákaza se v zemi potvrdila poprvé po půlstoletí. O opatřeních rozhodne v pátek komise. Zvířata v zasažených chovech budou utracena. Česko ve čtvrtek kvůli podezření na nákazu za hranicemi ohlásilo zákaz dovozu zvířat z Maďarska a ze Slovenska. Bratislava 11:17 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve třech chovech na Slovensku byla potvrzena slintavka a kulhavka, řekl ministr (ilustrační foto) | Foto: Lubos Chlubny/Alamy | Zdroj: Profimedia

Testy potvrdily nákazu v chovech v okresech Dunajská Streda a Komárno. Jde o oblasti, které leží blízko lokality v Maďarsku, kde byla slintavka a kulhavka zjištěna zhruba před dvěma týdny.

„Je to závažný a velký problém. Je to jedno z nejhorších virových onemocnění, které se přenáší nejen dotykem, ale i vzduchem. Pravděpodobně i toto byla ta příčina. Musíme udělat všechno pro to, aby se to nešířilo,“ řekl Takáč.

Slovenský odborný portál Poľnoinfo.sk už ve čtvrtek citoval představitele společností Agročat a Medzičilizie Pavla Majerčáka, že právě u zvířat na jejich dvou farmách se vyskytly příznaky uvedené nákazy. Obě tyto farmy patří podle listu Denník N jedné z největších slovenských agrárních skupin Naše Farmy, za kterou stojí rodina Tkáčových z investiční skupiny J&T.

Slovenští veterináři po potvrzení slintavky a kulhavky v Maďarsku nařídili kontroly chovů vybraných druhů zvířat u hranic s jižním sousedem, slovenské úřady také kontrolovaly přepravovaná zvířata. Farmáře vybídly k dodržování hygienických opatření.

Šéf Slovenské zemědělské a potravinářské komory Andrej Gajdoš pak řekl, že potvrzení nákazy na Slovensku by znamenalo pro místní chovatele katastrofu.

Bývalý hlavní slovenský veterinář a exministr zemědělství Jozef Bíreš kritizoval, že slovenská opatření po výskytu slintavky a kulhavky v sousední zemi nebyla dostatečná. Portálu Poľnoinfo.sk například řekl, že Slovensko na hraničních přechodech s Maďarskem nezřídilo dezinfekční brody, což Bíreš označil za základní opatření proti nákaze.

