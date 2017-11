Slováci si volí župany a poslance krajů. Jednokolové hlasování zatím provází nízká účast

Slováci vybírají budoucí vedení krajů. Volí poslance krajských zastupitelstev a také lídry krajů, takzvané župany. V posledních volbách získala silnou podporu krajně pravicová Lidová strana Naše Slovensko. Její lídr Marian Kotleba během soboty obhajuje svůj post ve vedení Banskobystrického kraje. Proti jeho znovuzvolení a úspěchu jeho strany vedly kampaň nejen protikandidáti ale i vrcholní politici. Praha / Bratislava 9:06 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Slovensku si volí župany a poslance krajů. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Volební místnosti se otevřely v sedm hodin ráno a zůstanou otevřené až do 22. hodiny. První výsledky by měly tak být známé už v noci ze soboty na neděli.

„Jedná se o velmi nebezpečnou politickou sílu, která nás chce dostat z Evropské unie. Která by nejradši z našeho Slovenska udělala xenofobní stát, kde by lidé neměli rádi lidi jiného vyznání, jiné barvy pleti. Nesmíme dát v těchto župných volbách signál, že by se tímto směrem měla naše zem vydávat,“ prohlásil prezident Andrej Kiska před volbami.

Podle serveru SME.sk je tento rok nejsledovanějším krajem právě Banskobystrický. Server ale upozorňuje, že zatím je účast nízká, přitom jen v Bratislavě může volit přes 400 tisíc oprávněných voličů.