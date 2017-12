Slovenská armáda dělala inventuru, chybí jí 200 000 nábojů i protitankové granáty

Mimořádná kontrola v muničních skladech slovenské armády ukázala, že vojsku chybí přes 200 000 nábojů a desítky ručních a protitankových granátů. Novinářům to v pátek řekl náčelník generálního štábu armády Milan Maxim. Plošnou inventarizaci zásob, první svého druhu, nařídil slovenský ministr obrany Peter Gajdoš letos na jaře, kdy vyšlo najevo, že armádě zmizela část munice. Bratislava 11:33 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náboje, armáda (ilustrační foto) | Foto: ArmyAmber | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Buď nám to nesedí evidenčně, nebo to bylo odcizeno. Selhali jednotlivci, částečně systém,“ uvedl Maxim. Dodal, že armáda v případu potrestala 28 osob, z toho 15 profesionálních vojáků, a to například odvoláním z funkce či peněžitými tresty.

Podle výsledků kontroly armádě chybí oproti evidenci například 120 ručních granátů, 11 protitankových granátů, šest protitankových střel a velké množství nábojů. Není známo, kdy přesně armáda o munici přišla.

Gajdoš doplnil, že poprvé od vzniku země v roce 1993 byla najednou fyzicky zkontrolována veškerá armádní munice. V minulosti se ročně prověřovala pětina zásob.

„Není vyloučeno, že nedostatky jsou z období vzniku Slovenska a dělení majetku Československa. Jde o selhání lidského faktoru a o účetní chyby. Není možné, aby někdo vykonal kontrolu jen zápisem do knihy a zjištěné nedostatky neohlásil svému nadřízenému,“ řekl Gajdoš.

Podle ministra celý systém střežení muničních skladů a manipulace s municí byl špatně nastaven, když například sklady nehlídali profesionální vojáci.

„Systém střežení je třeba kompletně změnit. Je potřeba zavést strážení vojáky, ale i změnit způsob kontroly a vydávání munice,“ řekl ministr. Dodal, že armáda již začala systém strážení muničních skladů měnit, plánuje například nasadit moderní technologie.