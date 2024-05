Slovenská koalice by se ráda zbavila ‚neřízené střely‘ Danka. Všem by vyhovovalo, kdyby odešel do Bruselu

Andrej Danko sice po předchozím vypadnutí dostal svou Slovenskou národní stranu (SNS) loni na podzim zpět do parlamentu i vlády. Vůbec ale není spokojený. Nelíbí se mu počet ministerstev i to, že není předsedou parlamentu. Snaží se proto částečně vyvázat z povinností v domácí politice a jelikož mu nevyšla kandidatura na prezidenta, zkouší teď Evropský parlament. Bratislava 6:20 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva poslanec za SNS Rudolf Huliak, šéf SNS Andrej Danko a ministr životního prostředí za SNS Tomáš Taraba | Zdroj: TASR / Profimedia

Po prezidentských volbách trvalo Dankovi jen dva dny, než začal opět zpochybňovat rozdělení sil ve vládní trojkoalici Směru, Hlasu a SNS.

Přišel s tím, že poté, co byl dosavadní předseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) zvolen prezidentem, došlo k „zásadní změně politické mapy“ a je tak třeba rozdělení pozic mezi stranami upravit.

Sám má na post předsedy parlamentu dlouhodobě zálusk, tuto pozici ostatně už v letech 2016–2020 sám zastával.

Hlas jakékoliv změny odmítá, na pozici jmenuje ministra pro investice Richarda Rašiho, a Směr se na to také netváří. „Sice by bylo dobré, kdyby se tři koaliční strany podělily o tři pozice ústavních činitelů (prezident Pellegrini, premiér Fico a předseda parlamentu Danko), ale respektuji, že dle koaliční smlouvy patří místo šéfa parlamentu Hlasu,“ řekl premiér Fico.

‚Nevypočitatelný partner‘

Shoda je nakonec alespoň na tom, že se k tématu koalice vrátí po červnových volbách do Evropského parlamentu. Právě v nich se rozhodl kandidovat i Danko a jeho odchod do Bruselu by tak mohl být elegantním řešením pro všechny zúčastněné.

„Klíčovým problematickým bodem této koalice je jedna konkrétní osoba – Andrej Danko. Irituje zbytek koalice a i své stranické souputníky. Všichni si přejí a všem by se velmi ulevilo, kdyby se Danko dostal do Europarlamentu a aby se tohoto problému konečně zbavili,“ popsal komentátor deníku SME Peter Tkačenko.

I podle komentátora konzervativního Postoje Jozefa Majchráka začínají být z Dankova chování ve vládě nervózní. „Chová se jako nevypočitatelný partner, který přichází stále s novými požadavky. Dankovy karty ale zdaleka nejsou tak silné jako jeho rétorika, jeho vyděračský potenciál je poměrně omezený, což koaliční partneři dobře vědí,“ uvedl.

Do Evropy může Danko mířit i proto, že doma není v komfortní pozici. Kromě politického boje jej vysilují i osobní prohřešky. Před pár dny se dozvěděl trest za svou lednovou autonehodu v bratislavské Dúbravce, kde srazil sloup. Dostal dvouletý zákaz řízení a pokutu tisíc euro, za sražený semafor zaplatil další tři tisíce eur. Sám také v rámci veřejně prospěšných prací vyrazil uklízet do ulic hlavního města.

Přestože se Dankovi loni na podzim podařilo vrátit SNS zpátky do parlamentu, zaplatil za to vysokou cenu. V desetičlenném poslaneckém klubu totiž vinou preferenčních hlasů zůstal jako straník sám, zbylou devítku tvořil „pytel blech“ různých internetových dezinformátorů.

Těm se podařilo zmobilizovat své fanouškovské bubliny, ti zakroužkovali své oblíbence a pomohli SNS přehoupnout se přes pětiprocentní hranici.

Vzhledem k tomu, že na Slovensku není možné zastávat pozici zároveň poslance a člena vlády, se mu ale podařilo s nepříjemnou situací částečně vypořádat. Z Martiny Šimkovičové udělal ministryni kultury, z Tomáše Taraby ministra životního prostředí a navrch mu přidal ještě otce a syna Kuffovy. Štefan a Filip se na resortu stali Tarabovými náměstky (státními tajemníky).

O tom, jak radikálové z klubu slovenských národovců mířili na ministerstva, si můžete více přečíst ZDE.

poslanci SNS (1. místo na kandidátce) Andrej Danko (SNS) – 68 726 preferenčních hlasů (5.) Tomáš Taraba (Život) – 63 883 (150.) Rudolf Huliak (Národní koalice) – 58 875 (12.) Martina Šimkovičová (bezp.) – 27 615 (15.) Roman Michelko (ex Vlast) – 25 872 (148.) Ivan Ševčík (Národní koalice) – 25 639 (20.) Filip Kuffa (Život) – 22 664 (21.) Štefan Kuffa (Život) – 21 159 (130.) Peter Kotlár (bezp.) – 13 252 (140.) Pavel Ľupták (Národní koalice) – 13 046

Inteligentní a nebezpečný

Právě Taraba se ukázal být jako velmi talentovaný politik. V minulých parlamentních volbách 2020 byl zvolen na kandidátce Kotlebovy neofašistické ĽSNS, brzy z jejího klubu ale odešel a během celého volebního období spolupracoval jak s vládou, tak s opozicí.

„Taraba je inteligentní a mnohem nebezpečnější než ostatní z klubu SNS. Je to politický podnikatel a za těch pár měsíců na ministerstvu už stihl udělat slovenskému životnímu prostředí mnoho škody. Šéfem Tatranského národního parku například jmenoval pytláka,“ popisuje socioložka a politoložka Soňa Szomolányi.

I kvůli tomu, že se životnímu prostředí dříve profesně nevěnoval, v čele ministerstva od nástupu prosazuje spíše podnikatelský pohled. Jedním z jeho hlavních cílů je redefinice celé soustavy národních parků. Podle něj totiž omezují obyvatele obcí, kteří v nich žijí a hospodaří. Kromě šéfa Tatranského národního parku už stihl odvolat i řadu dalších a Národní park Malá Fatra chtěl dokonce zrušit.

Poslanecký klub a vedení SNS. První zleva Peter Kotlár, druhý zleva Rudolf Huliak, čtvrtý zleva Andrej Danko, vedle něj Tomáš Taraba a zcela vpravo Martina Šimkovičová a Ján Krišanda | Zdroj: Profimedia

Ředitelům národních parků také nařídil v rámci úspor propustit na osm desítek pracovníků a zkrouhl jim rozpočty o desítky procent.

Podle opozice i kvůli tomu nyní v chráněných územích hrozí „bezhlavá výstavba“, protože správy parků nebudou stíhat vydávat odborná stanoviska ke stavbám. Národní parky tvoří přes pět procent rozlohy Slovenska. Další část území tvoří chráněné krajinné oblasti.

Po svém boku má v čele resortu otce a syna Kuffovy. Příbuzní vlivného a ultrakonzervativního kněze Mariána Kuffy jsou mimo jiné obžalovaní z nebezpečného vyhrožování za to, že fyzicky napadli a vyhrožovali farmářovi. Ve vedení ministerstva se také velmi rychle začali chovat jako papaláši.

Před dvěma týdny vyšlo najevo, že Filip Kuffa jezdil po Národním parku Poloniny na severovýchodě země na čtyřkolce. Jelikož neměl příslušné oprávnění, jde o trestný čin. Video z jízdy poskytla Markíze zaměstnankyně resortu. Státního tajemníka neprovázeli zaměstnanci národního parku a ani o této expedici nevěděli.

Ve funkci už stihl i jiný podobný čin, ve vrtulníku přeletěl nad Malou Fatrou, a to i v přísně chráněných oblastech, kde hnízdí vzácní orli či sokoli. Opět to bylo bez povolení příslušných úřadů a vědomí národního parku.

Poté vzkázal, že na svém chování neplánuje nic měnit. „Když bude potřeba znovu vzlétnout a něco si prohlédnout, nebudu mít nejmenší problém si znovu sednout do helikoptéry,“ prohlásil Filip Kuffa.

Střídání v čele SNS?

Již od loňských parlamentních voleb se horlivě spekuluje o tom, že by Taraba rád ideálně vystřídal Danka v čele SNS a posunul svou politickou hru na další úroveň. Velmi tak podporuje jeho kandidaturu do Bruselu. „Andrej Danko má eminentní zájem nastoupit do Bruselu. A s tím mu chci pomoci,“ řekl Taraba v rozhovoru pro Postoj.

Nebude to však mít snadné. Danko vede SNS už dvanáct let a za tu dobu si ve straně vybudoval tak pevnou pozici, že otázka jeho konce v čele nebyla na pořadu dne, ani když SNS vypadla v roce 2020 z parlamentu.

Billboard Slovenské národní strany s předsedou Andrejem Dankem | Zdroj: Profimedia

Danko si pozici v čele strany upevnil i po loňských volbách. Ihned po nich svolal mimořádný sněm, na který nepozval nově zvolené poslance za SNS a nechal se potvrdit na další čtyři roky.

Loajalitu stranických funkcionářů si pojistil i tím, že řadu z nich instaloval na lukrativní posty ve státních organizacích. Kromě toho má navíc SNS ve stanovách, že bez souhlasu předsednictva nesmí přijmout nového člena.

Danko tím má pojištěné, že se mu do strany nemůže tajně infiltrovat konkurence. „Taraba nemůže Danka nahradit, není členem strany a Danko má dostatečně vyvinuté mocenské instinkty, aby věděl, co v tomto případě dělat. Nemyslím si, že by mu dal ve straně jakýkoliv prostor,“ popsal v rozhovoru pro Denník N poslanec za SNS Roman Michelko.

Oblíbený ministr

Zatímco ministryně kultury Šimkovičová je dle dubnového průzkumu agentury Focus ze současné vládní sestavy nejméně důvěryhodnou ministryní (nedůvěřuje jí 65 procent Slováků, zatímco 29 procent ano), Tarabu si voliči vládní koalice oblíbili.

Od posledního měření zaznamenal největší posun. V listopadu po vzniku vlády mu důvěřovalo 35 procent respondentů, nyní si polepšil už na 43. Konkrétně mezi voliči SNS má Taraba 94procentní důvěru.